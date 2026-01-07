Η απάντηση των Ιωάννου - Μιτζάλη

Εως τα 3,045 ευρώ οι εντολές στη μετοχή της AVAX, στην συνεδρίαση της Δευτέρας.

Στο υψηλό ημέρας, με σταθερά αυξανόμενες συναλλαγές, συμπληρώνοντας ακόμη μία-πολλοστή- συνεδρίαση με θετικό πρόσημο.



Ενδεικτικό το γεγονός πως, από την συνεδρίαση της Δευτέρας 1ης Δεκεμβρίου- όταν και υποχώρησε 1,23% στα 2,41 ευρώ, έχουν "μετρηθεί" έκτοτε μόλις τρεις με αρνητικό πρόσημο.



Αποτέλεσμα, η σημαντική ενίσχυση για την τιμή της μετοχής, συνακόλουθα της χρηματιστηριακής αξίας που πλέον έχει μεγεθυνθεί στα 451,6 εκατ. ευρώ.



Εμφανής η προσπάθεια (διοίκησης, market maker, "ισχυρών χεριών") για να αλλάξει επίπεδο ο όμιλος, που κατά το παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο φημών για ενδεχόμενη αποχώρηση βασικών μετόχων, μέχρι και επαφών για πιθανή στρατηγικού χαρακτήρα εξαγορά από άλλον (εισηγμένο) στο ΧΑ.



Τίποτε από όλα αυτά, με τους Χρήστο Ιωάννου και Κωνσταντίνο Μιτζάλη να δίνουν εμπράκτως την απάντησή τους, τόσο σε επιχειρηματικό-όσο σε επενδυτικό επίπεδο.



Οι εκτιμήσεις της διοίκησης αναφέρονται σε κύκλο εργασιών 850 εκατ., ebitda 150 εκατ. με ανεκτέλεστο 2,5 δισ. και ισχυρό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις (παρά την απώλεια της "Αττικής Οδού") που υπολογίζεται ότι θα εισφέρουν έσοδα περί τα 70 με 80 εκατ. ετησίως (έως το 2038).



Από τα μεγέθη 9μήνου θα σταθώ κυρίως στην «τελική γραμμή» -δηλαδή αυτήν που πρακτικά αφορά στον επενδυτή/μέτοχο. Καθαρά κέρδη στα 42,1 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Και το πολύ σημαντικό, καθαρά κέρδη/ebitda στο 44,6% από μόλις 7,1% το 2024.



Το αποτέλεσμα της μεθοδικής ειδικής διαπραγμάτευσης ικανοποιητικό, καθώς έχει επιτευχθεί σημαντική αύξηση της συναλλακτικότητας, η απόφαση της διοίκησης να προχωρήσει σε buy back στον σωστό χρονισμό.



Χρηματιστηριακή εικόνα της εισηγμένης εμφανώς βελτιωμένη σε σχέση με παλαιότερα. Και από μία άποψη, η καλύτερη απάντηση σε όσους κατά καιρούς... εξυφαίνουν σενάρια πώλησης της AVAX.



Παρεμπιπτόντως, ο Αντώνης -μεγαλύτερος υιός του Κωνσταντίνου Μιτζάλη- είναι εδώ και καιρό ενεργότατος στον όμιλο.