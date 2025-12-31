Τράπεζα Ηπείρου: Σε αναμονή του fit & proper ο Πέτρος Νομικός

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, προχθές Δευτέρα πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση μετόχων (στο Du Lac), τελευταία της τράπεζας υπό συνεταιριστικό χαρακτήρα καθώς μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία.



Πλέον, η Συνεταιριστική Ηπείρου αποκτά άδεια που επιτρέπει την δραστηριοποίηση πανελλαδικά, ιδρύοντας υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας και φυσικά και στην Αθήνα.



Με στρατηγικό επενδυτή την CapStone Capital του Πέτρου (Πήτερ) Νομικού, η Τράπεζα Ηπείρου αποκτά επιπλέον κεφαλαιακή βάση, εδραία συμμετοχή ενός fund και διαθέτοντας-ήδη- την έγκριση της Τραπέζης της Ελλάδος για επέκταση του δικτύου πανελλαδικά, περνά στην "επόμενη ημέρα".



Αυτό άλλωστε, είναι και το μήνυμα του προέδρου του δ.σ Βασίλη Κολιού, όπως και του διευθύνοντος συμβούλου Γιάννη Βουγιούκα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, του fpress, μέσα στο πρώτο τρίμηνο (2026) ο Πέτρος (Πήτερ) Νομικός θα λάβει την σχετική άδεια (fit & proper) για την απ' ευθείας/άμεση συμμετοχή του στην σχετική διαδικασία (αμκ) που θα τον καταστήσει κύριο (στρατηγικό) μέτοχο της τράπεζας υπό τη νέα μορφή της.



Προφανώς, η αμκ της Συνεταιριστικής Ηπείρου θα ανοίξει τον δρόμο για την επέκταση του δικτύου της, η οποία θα γίνει άμεσα όπως σημείωσε ο Βασίλης Κολιός, δηλαδή μέσα στο 2026.



Όπως έγινε γνωστό, η Τράπεζα θα αποκτήσει παρουσία πρώτα σε όμορες περιοχές λ.χ. Αιτωλοακαρνανία, Κέρκυρα και Δυτική Μακεδονία, όπου υπάρχει εδώ και καιρό ζήτηση για κάτι τέτοιο και στη συνέχεια, δηλαδή στις αρχές του 2027, θα φτιάξει υποκατάστημα και στην Αθήνα.



Ενδεχομένως, συνεξετάζοντας το ενδεχόμενο εισαγωγής στο Euronext Athens.