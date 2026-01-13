Τι "τρέχει" με τις...μικρές των πετρελαϊκών

Εισροές και άνοδος για τη μετοχή της Elinoil, από την επομένη κιόλας των διοικητικών αλλαγών, πτωτικό σερί και συναλλαγές ρεκόρ στη μετοχή της Revoil.



Με την αρχή του 2026 έγιναν εκτεταμένες αλλαγές στα υψηλόβαθμα διοικητικά κλιμάκια της Elinoil. Σε έκτακτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος ανέλαβε (από 5/1) την θέση του διευθύνοντος συμβούλου, με τον Ιωάννη Αληγιζάκη να αναλαμβάνει θέση μη εκτελεστικού προέδρου.



Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες, στις 27 Οκτωβρίου είχε συγκροτηθεί σε σώμα το δ.σ -με τον Ιωάννη Αληγιζάκη- πρόεδρο-διευθύνοντα σύμβουλο, εκτελεστικό μέλος και τον Κωνσταντίνο Πολίτη-μη εκτελεστικό μέλος- ο οποίος παραιτήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα (9 Δεκεμβρίου) με την εταιρεία να ανακοινώνει την ίδια ημέρα σύγκληση έκτακτης γ.σ με σκοπό την ανάδειξη νέου δ.σ.



Χρηματιστηριακά, στην συνεδρίαση της Παρασκευής στη μετοχή ενεργοποιήθηκαν αγορές με αποτέλεσμα την άνοδο 2,99% στα 2,41 ευρώ, με τις εισροές να συνεχίζονται χθες Δευτέρα. Με συναλλαγές 79 χιλ. μτχ η νέα άνοδος με 4,56% στα 2,52 ευρώ. Στα μόλις 60,046 εκατ. η αποτίμηση της Elinoil.



Σχεδόν παράλληλα το ίδιο διάστημα, στη μετοχή της Revoil βγαίνουν σταθερές πωλήσεις, μάλιστα χθες συμπληρώθηκαν έξι σερί ημέρες ρευστοποιήσεων-πτώσης, με τις συναλλαγές 404.577 μετοχών να είναι οι μεγαλύτερες των τελευταίων επτά ημερών και να αντιστοιχούν στο 2% του μ.κ της εταιρείας. Στα μόλις 37,251 εκατ. η αποτίμηση.



Συνολικά ούτε καν 100 εκατ. ευρώ Elinoil και Revoil, προφανώς δίχως να σημαίνει κάτι αυτό.