Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκριση στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τον αποκλειστικό έλεγχο της Εγνατίας Οδού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη συγκέντρωση που δίνει στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τον αποκλειστικό έλεγχο της χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού προχώρησε στις 18 Δεκεμβρίου 2025 σε έγκριση της συναλλαγής μέσω της οποίας η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών κάθετων αξόνων.

Η απόφαση, αφορά το σύνολο των παραχωρήσεων, από τη χρηματοδότηση και διαχείριση μέχρι τη λειτουργία, συντήρηση και εμπορική εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου.

Σύμφωνα με την κρίση της Αρχής, η συγκέντρωση καλύπτει αγορές παραχώρησης οδικών αξόνων με διόδια, διαχείρισης υποδομών μεταφοράς και παροχής βοηθητικών υπηρεσιών, χωρίς να εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για τη συμβατότητά της με τους κανόνες υγιούς ανταγωνισμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Στις 18 Δεκεμβρίου 2025, η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) σε Τμήμα έλαβε την υπ’ αριθ. 897/2025 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, η συγκέντρωση η οποία αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. επί της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνίσταται στη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και των τριών καθέτων οδικών αξόνων αυτού.

H συγκέντρωση αφορά στην αγορά για τη χορήγηση των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων με διόδια, στην αγορά διαχείρισης των υποδομών μεταφοράς και στην αγορά λοιπών βοηθητικών υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες εστίασης, πρατήρια υγρών καυσίμων κ.λπ.

Η Ε.Α. έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρ’ ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες, ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.