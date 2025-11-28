Intralot: Νηνεμία μετά την καταιγίδα...

Με συναλλαγές 33,6 εκατ. μετοχών η "βύθιση" για τη μετοχή της Intralot, στην συνεδρίαση της Τετάρτης.



Αφορμή η φορό επιδρομή της κυβέρνησης Κιρ Στάρμερ (και της υπ. Οικ. Ρέϊτσελ Ριβς) συνδυαστικά με τον υπέρογκα υψηλό αριθμό "ανοιχτών θέσεων" στη μετοχή της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (περί τις 880 χιλιάδες).



Οπως σημειώναμε χθες "...το αρνητικό για τους μετόχους της Intralot ήταν πως η συνεδρίαση στο ΧΑ έληξε νωρίτερα από των ξένων, που μετά τις 17.30' μαζεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών." όπως και ίσχυσε για Playtech, Flutter, Entain, Lottomatica και DraftKings.



Επιμύθιο του (χθεσινού) σχολίου μας πως "... μένει να φανεί σήμερα (σ.σ χθες )εάν στην Intralot ενεργοποιηθούν αντίρροπα αγοραστές, ακολουθώντας το "γύρισμα" των ξένων ομίλων..."



Οντως, στα κεντρικά της Παιανίας, όπου εύλογα είχε σημάνει alert οργανώθηκαν επιπλέον άμυνες, η διοίκηση δημοσίευσε αποτελέσματα πριν την έναρξη της συνεδρίασης για να ακολουθήσουν στην εξέλιξη της συναλλαγές 8,62 εκατ. σε εύρος τιμών 0,951-0,993 και τελική στα 0,985 ευρώ.



Αυτό που δεν έγινε-ούτε χθες βράδυ- γνωστό είναι πως θα αντιδράσουν οι εταιρείες στο Η.Β , αν θα κάνουν δηλαδή κάποια μείωση στο ποσοστό των κερδών που διανέμουν για να καλύψουν την απώλεια.



Πάντως, πηγές της εταιρείας εκτιμούσαν ότι η επίπτωση στο EBITDA είναι σχετικά περιορισμένη και σίγουρα όχι στο βαθμό που να δικαιολογείται η προχθεσινή "βύθιση" της μετοχής.