Intralot: Αγορές ιδίων μετοχών και μέρισμα η απάντηση στο φορολογικό σοκ

Το σχέδιο για περιορισμό της ζημίας και το πλεονέκτημα του υψηλού περιθωρίου EBITDΑ έναντι των ανταγωνιστών.

Τo πλάνο περιορισμού των απωλειών που θα έχει λόγω της νέας φορολογίας 40% από 21% που επέβαλε η Μεγάλη Βρετανία, παρουσίασε η διοίκηση της Intralot στους αναλυτές, παράλληλα με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Μεταξύ άλλων οι διοίκηση υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις δεν περιορίζουν την δυναμική της εταιρείας, επιβεβαίωσε τη δέσμευση για διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2026, ανακοίνωσε την πρόθεση αγοράς ιδίων μετοχών, περικοπές σε δαπάνες ενώ δεν απέκλεισε ο βασικός μέτοχος να προχωρήσει σε αγορές μετοχών της Intralot.

Αναλυτικότερα ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot, Ρόμπεσον Ρίβς, σημείωσε πως τέτοιες αυξήσεις φόρων έχουν συμβεί περιοδικά στις αγορές και ιστορικά έχουν οδηγήσει την αγορά σε ενοποίηση και αύξηση μεριδίων για εταιρείες όπως η Bally’s οι οποίες έχουν υψηλότερα περιθώρια κέρδους από άλλες ομοειδείς εταιρείες.

Επιπλέον, σημείωσε αρκετές φορές στα σχόλιά του πως πιστεύει στην αναπτυξιακή δυναμική και πως θα γίνουν πιο δυνατοί από αυτό. Η εταιρεία θα επιδιώξει να αυξήσει τα μερίδιά της, ενώ ζήτησε από την Επιτροπή Παιγνίων της Βρετανίας να διαφυλάξει την αγορά και να μην υπάρξει στροφή στον παράνομο τζίρο.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως θα η εταιρεία θα προχωρήσει σε σύγκληση γενικής συνέλευσης το Δεκέμβριο προκειμένου να αποφασίσει αγορά ιδίων μετοχών, ενώ απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών είπε πως η Bally’s, ως βασικός μέτοχος είναι πιθανό να προχωρήσει σε αγορές μετοχών.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προχωρήσει γρήγορα σε κινήσεις που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις και υποσχέθηκε γρήγορα αποτελέσματα. Μάλιστα παρουσίασε τους νέους στόχους για το 2026 και το 2027 και διατήρησε τη δέσμευση για διανομή μερίσματος το 2026 στο 35% των κερδών.

Το 2026 θα προχωρήσει σε 35 εκατ. ευρώ περικοπές και συγκεκριμένα από επιβραβεύσεις 15 εκατ. ευρώ, από διαφήμιση 15 εκατ. ευρώ και από μειώσει εξόδων 5 εκατ. ευρώ. Επιπλέον θα επιτύχει συνέργειες από το deal με την Intralot 15 εκατ. ευρώ, άρα συνολικά 50 εκατ. ευρώ.

Με την επίδραση του νέου φόρου η εκτίμηση για τα EBITDA στην Αγγλία μειώνεται από 275 εκατ. ευρώ σε 229,1 εκατ. ευρώ (απώλεια 95,9 εκατ. ευρώ λόγω φόρου και όφελος 50 εκατ. ευρώ λόγω μέτρων ανάκτησης) και το 2027 από 254,1 εκατ. ευρώ σε 252,75 εκατ. ευρώ (31 εκατ. ευρώ η επίδραση του φόρου και 30 εκατ. ευρώ όφελος από τα μέτρα).

Η διοίκηση είπε πως οι νέοι στόχοι που έχουν ανακοινωθεί είναι συντηρητικοί και για παράδειγμα δεν περιλαμβάνουν κάποια νέα συμφωνία για την Intralot, αν και το προσεχές διάστημα θα ανακοινώσουν ένα ακόμη συμβόλαιο διαχείρισης στον Καναδά, το οποίο δεν είναι στις εκτιμήσεις.

Αναφορικά με την αισιοδοξία της διοίκησης για ανάπτυξη παρά την επιβολή μεγάλου φόρου, ειπώθηκε πως εταιρείες με υψηλό περιθώριο EBITDA, όπως η Bally’s θα διατηρήσουν και θα ενισχύσουν τη θέση τους, ενώ οι ομοειδείς έχουν περιθώριο 25% και άρα θα χάσουν σχεδόν όλο το κέρδος, ενώ υπάρχουν και εταιρείες με μικρότερο που θα γίνουν ζημιογόνες.

Η Intralot με βάση τις νέες εκτιμήσεις περιμένει συνολικό τζίρο το 2026 1,15 δισ. ευρώ και EBITDA 422,64 εκατ. ευρώ, ενώ το 2027 ο τζίρος θα αυξηθεί στα 1,245 δισ. ευρώ και τα EBITDA στα 448,96 εκατ. ευρώ.