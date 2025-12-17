Ποιοι πήραν τα πακέτα της Eurobank

Κύριο θέμα της χθεσινής συνεδρίασης οι προσυμφωνημένες εντολές στη μετοχή της Eurobank, και αυτό έφθασαν τελικά στο 52% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Πρακτικά από τα 443 εκατ. ευρώ τζίρου τα 230 εκατ. αφορούσαν στα πακέτα της Eurobank.



Η ροή ξεκίνησε στις 10.53' με εντολή για 200 χιλ. τμχ στα 3,572 ευρώ, συνεχίστηκε στις 11.29' για 250 χιλ. τμχ στα 3,5505 ευρώ, στις 11.36' για 300 χιλ. τμχ στα 3,55 ευρώ, στις 11.44' για 700 χιλ. στα 3,552 ευρώ, στις 11.48΄ για 1,4 εκατ. τμχ στα 3,554 ευρώ, στις 13.23' για 1,18 εκατ. τμχ στα 3,521 ευρώ, στις 13.50΄για 1,50 εκατ. τμχ στα 3,517 ευρώ, κ.ο.κ μέχρι που λίγα λεπτά πριν το "κλείσιμο" πραγματοποιήιηκε συναλλαγή για 48,71 εκατ. μτχ στα 3,48 ευρώ (στις 17.11΄.18") συνολικής αξίας 169,5 εκατ. ευρώ.



Συνολικά, μέσω πακέτων άλλαξε χέρια το 1,53% του μ.κ της Eurobank, με την τιμή της μετοχής να διορθώνει 4,40% κλείνοντας στο χαμηλό ημέρας των 3,48 ευρώ.



Δεδομένου ότι τέτοιου μεγέθους εντολή δεν θα μπορούσε να έχει γίνει από εγχώριο θεσμικό, η απάντηση αναζητήθηκε είτε στον βασικό μέτοχο (Fairfax/Prem Watsa) είτε για συναλλαγή μεταξύ διαχειριστών ξένων funds που διαθέτουν σημαντικές μειοψηφικές θέσεις στο μ.κ



Πάντως από την πλευρά της χρηματιστηριακής της Eurobank αποκλειόταν το πρώτο ενδεχόμενο, εκτιμώντας πως- κατά πιθανότητα- αφορούσε ενδοομιλική αλλαγή θεματοφυλακής ή σε κάθε περίπτωση πράξη μεταξύ μεγάλων ξένων.



Ενδεχόμενο που και λόγω "κλεισίματος" έτους, συγκεντρώνει -όντως- τις περισσότερες πιθανότητες.