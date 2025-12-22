Lamda Development: Κέρδη 164,4 εκατ., αλλά...

Σημαντική κερδοφορία 164,4 εκατ. ευρώ κατέγραψε στο 9μηνο η Lamda Development. Αυτό είναι το μέγεθος που αντιστοιχεί στα κέρδη προ φόρων, και αυτό είναι που έγινε γνωστό στο επενδυτικό κοινό, καθώς προβλήθηκε αναλόγως.



Ωστόσο, από δεύτερη ματιά, στην ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως 150,8 εκατ. προέρχονται από την αποτίμηση ακινήτων στην εύλογη αξία τους.

Ειδικότερα, τα 136,6 εκατ. αφορούν από ακίνητα των εμπορικών κέντρων και μόλις 13,4 εκατ. από το "Ελληνικό".



Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; πως πρόκειται για εφ' άπαξ αποτέλεσμα -καθαρά λογιστικό- που εάν δεν υπολογιζόταν στον συγκεκριμένο κωδικό το τελικό αποτέλεσμα που θα προέκυπτε θα ήταν ζημία.



Στα 2,5 δισ. ευρώ η συνολική αξία επενδεδυμένων σε ακίνητα -έναντι 2,26 δισ. (31/12/2024).



Καθαρός δανεισμός 1,16 δισ. (ενοποιημένος/ομιλικός) στο 9μηνου, που έαν συνυπολογισθούν οι προβλέψεις για έργα υποδομής ("Hellinikon") o τελικός λογαριασμός "ανοιγμάτων" ανεβαίνει στα 1,82 δισ. ευρώ.



Στα 1,251 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία, με τη μετοχή στα 7,08 ευρώ. Μεταβολή μείον 3,15% για το 2025, η μόνη από τις 25 του FTSE25 Large Cap, με αρνητική μεταβολή κόντρα σε μία χρονικά που ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται 43,74% και κατά 49,33% ο FTSE25 Large Cap.