Ξανά κυκλοφορούν φήμες ( ; ) για "εθνικούς πρωταθλητές"

Ειδικότερα, για τον τραπεζικό κλάδο, υφίστανται δύο "ώριμες" συμμετοχές του Prem Watsa στην Eurobank (με ποσοστό λίγο χαμηλότερο του 33%). Θυμίζω πως, ο ΙνδοΚαναδός το 2025 αποεπένδυσε (Eurolife) αποκομίζοντας 900 εκατ. μέσα σε 9χρόνια (το 2016 αγόρασε το 80% από την Eurobank έναντι 316 εκατ. ευρώ).



Η έτερη-μικρότερη- του John Paulson στην Πειραιώς- περίπου 13,6%- με τον μεγαλοεπενδυτή να μειώνει τη συμμετοχή του στην Πειραιώς, και να απο-επενδύει από την Alpha Bank.



Οσον αφορά στη συμμετοχή του στην Πειραιώς, και παρά τα όσα ακούγονται για πρόθεση του να απο-επενδύσει, στην τράπεζα επικρατεί εντελώς διαφορετική αίσθηση.



Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της χθεσινής "πρώτης" της Πειραιώς- με τον Χρήστο Μεγάλου να "χτυπά το καμπανάκι" της συνεδρίασης, φάνηκε πως ο John Paulson έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας και την δυνατότητα του διευθύνοντος συμβούλου να μεγεθύνει και άλλο τον όμιλο.



Στα 8,814 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία, βάσει της χθεσινής τιμής "κλεισίματος", τα 12 δισ. είναι ένας συντηρητικός στόχος από την στιγμή που θα υλοποιηθεί απρόσκοπτα το business plan.

Συνεπώς γιατί να φύγει ο Paulson όταν τέλος του 2026 η συμμετοχή του πιθανόν να "τιμολογείται" αρκετά πάνω από την τωρινή (των 1,15 δισ.).



Θυμίζω πως, από την Alpha Bank αποεπένδυσε και ο Henry Holterman. New entry όμως η UniCredit που ενισχύει σταθερά τη θέση της. Σχεδόν βέβαιο πως θα υπερβεί αρκετά και το όριο του 33% του μ.κ.



Εως τα 3,616 ευρώ οι εντολές αγοράς στην χθεσινή συνεδρίαση, με νέα άνοδο 3% η μετοχή, ανεβάζοντας σε 122,33% την θετική μεταβολή για το 2025.

Σε υπεραπόδοση η Alpha Bank τόσο σε σχέση με τον Τραπεζικό Δείκτη (83,68%) όσο με τον EuroStoxx Banks (78,95%).