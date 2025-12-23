Ξανά κυκλοφορούν φήμες ( ; ) για "εθνικούς πρωταθλητές"
Κομματάκι δύσκολο, αλλά στα υπόψη καθώς κάποιο κέντρο επιμένει.
Ειδικότερα, για τον τραπεζικό κλάδο, υφίστανται δύο "ώριμες" συμμετοχές του Prem Watsa στην Eurobank (με ποσοστό λίγο χαμηλότερο του 33%). Θυμίζω πως, ο ΙνδοΚαναδός το 2025 αποεπένδυσε (Eurolife) αποκομίζοντας 900 εκατ. μέσα σε 9χρόνια (το 2016 αγόρασε το 80% από την Eurobank έναντι 316 εκατ. ευρώ).
Η έτερη-μικρότερη- του John Paulson στην Πειραιώς- περίπου 13,6%- με τον μεγαλοεπενδυτή να μειώνει τη συμμετοχή του στην Πειραιώς, και να απο-επενδύει από την Alpha Bank.
Οσον αφορά στη συμμετοχή του στην Πειραιώς, και παρά τα όσα ακούγονται για πρόθεση του να απο-επενδύσει, στην τράπεζα επικρατεί εντελώς διαφορετική αίσθηση.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της χθεσινής "πρώτης" της Πειραιώς- με τον Χρήστο Μεγάλου να "χτυπά το καμπανάκι" της συνεδρίασης, φάνηκε πως ο John Paulson έχει εμπιστοσύνη στις προοπτικές της τράπεζας και την δυνατότητα του διευθύνοντος συμβούλου να μεγεθύνει και άλλο τον όμιλο.
Στα 8,814 δισ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία, βάσει της χθεσινής τιμής "κλεισίματος", τα 12 δισ. είναι ένας συντηρητικός στόχος από την στιγμή που θα υλοποιηθεί απρόσκοπτα το business plan.
Συνεπώς γιατί να φύγει ο Paulson όταν τέλος του 2026 η συμμετοχή του πιθανόν να "τιμολογείται" αρκετά πάνω από την τωρινή (των 1,15 δισ.).
Θυμίζω πως, από την Alpha Bank αποεπένδυσε και ο Henry Holterman. New entry όμως η UniCredit που ενισχύει σταθερά τη θέση της. Σχεδόν βέβαιο πως θα υπερβεί αρκετά και το όριο του 33% του μ.κ.
Εως τα 3,616 ευρώ οι εντολές αγοράς στην χθεσινή συνεδρίαση, με νέα άνοδο 3% η μετοχή, ανεβάζοντας σε 122,33% την θετική μεταβολή για το 2025.
Σε υπεραπόδοση η Alpha Bank τόσο σε σχέση με τον Τραπεζικό Δείκτη (83,68%) όσο με τον EuroStoxx Banks (78,95%).