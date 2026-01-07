"Πράσινο φώς" από τη ΓΣ στο deal ΟΠΑΠ – Allwyn - Δημιουργείται ο δεύτερος παγκόσμιος κολοσσός

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΟΠΑΠ και Allwyn δόθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών και την ολοκλήρωση της διασυνοριακής μετατροπής.

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, καθώς θα μετατρέψει τον νέο φορέα στον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο διεθνώς οργανισμό λοταριών και παιγνίων, με στόχο την κορυφαία θέση στον παγκόσμιο χάρτη.

Ο CEO του ΟΠΑΠ, Jan Karas, τόνισε ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών θα παραμείνει η κύρια αγορά διαπραγμάτευσης, ενώ εξετάζεται η καταχώριση σε δεύτερο διεθνές χρηματιστήριο, είτε στο Λονδίνο είτε στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, οι δραστηριότητες στην Ελλάδα θα συνεχίσουν να έχουν κεντρικό ρόλο, με τη διοίκηση να θεωρεί κρίσιμο το ελληνικό χαρτοφυλάκιο για τη σταθερότητα και ανάπτυξη της Συνενωμένης Εταιρείας.

Στην τοποθέτησή του στη Γενική Συνέλευση, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ, Jan Karas υπογράμμισε ότι η συνένωση δημιουργεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία του κλάδου διεθνώς, ενισχύοντας σημαντικά το επενδυτικό προφίλ του ομίλου.

Όπως ανέφερε, η τεχνολογία θα αποτελέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, ενώ ξεκαθάρισε ότι ο ΟΠΑΠ θα διατηρήσει τις βαθιές του ρίζες στην Ελλάδα και τη θέση του στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η πολιτική μερίσματος θα συνεχιστεί και από τη νέα εταιρεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη φιλοδοξία του ομίλου, με τον Jan Karas να επισημαίνει ότι στόχος της νέας εταιρείας είναι να εξελιχθεί στην νούμερο ένα δύναμη του κλάδου παγκοσμίως, προσθέτοντας ότι η πρόταση συνένωσης έτυχε ομόφωνης στήριξης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης τέθηκαν ερωτήματα νομικής φύσης, κυρίως σε σχέση με τη μεταφορά της φορολογικής έδρας στην Ελβετία και το ενδεχόμενο ο ΟΠΑΠ να υποβαθμιστεί σε απλή θυγατρική στην Ελλάδα. Από την πλευρά της εταιρείας διευκρινίστηκε ότι η συναλλαγή αλλάζει μεν τη νομική μορφή, ωστόσο παρέχει ισχυρή, και σε ορισμένες περιπτώσεις αυστηρότερη, προστασία στους μετόχους σε σχέση με το υφιστάμενο ελληνικό πλαίσιο.

Τονίστηκε επίσης ότι ο ΟΠΑΠ δεν υποβαθμίζεται σε υποκατάστημα, κάτι που άλλωστε δεν θα είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ η εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑ και θα συνεχίσει να εποπτεύεται από τις ελληνικές αρχές.

Απαντώντας στις ανησυχίες, ο Jan Karas σημείωσε ότι ο όμιλος παραμένει απολύτως δεσμευμένος στις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αλλάζει ούτε το management ούτε η διοικητική ομάδα. Όπως ανέφερε, η μεταφορά έδρας δεν επηρεάζει τις καθημερινές λειτουργίες, καθώς πρόκειται για μια πρακτική που ακολουθείται διεθνώς από μεγάλους ομίλους, ενώ η συγχώνευση προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα στο επιχειρηματικό μοντέλο.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση επιβεβαίωσε επίσης ότι διατηρείται το ελάχιστο ετήσιο μέρισμα €1 ανά μετοχή, σύμφωνα με την υφιστάμενη πολιτική του ΟΠΑΠ, ενώ οι μέτοχοι της νέας εταιρείας θα λάβουν ειδικό μέρισμα €0,80 ανά μετοχή μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Οι μέτοχοι που καταψήφισαν τη συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου στην τιμή των 19,04 ευρώ ανά μετοχή, με χρονικό περιθώριο ενός μήνα.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Allwyn ενίσχυσε τη θέση της μέσω αγοράς σημαντικού αριθμού τίτλων του ΟΠΑΠ και τροποποίησε τους όρους της συγχώνευσης. Συγκεκριμένα, δεν θα λάβει πλέον τις προνομιούχες μετοχές με αυξημένα δικαιώματα ψήφου, όπως προβλεπόταν αρχικά. Αντίθετα, θα λάβει αποκλειστικά κοινές μετοχές του ΟΠΑΠ, ως αντάλλαγμα για την εισφορά του ενεργητικού και του παθητικού της, στο πλαίσιο της δημιουργίας της Συνενωμένης Εταιρείας.

Η συγχώνευση αυτή αναμένεται να προσφέρει οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση της διαχείρισης των παιγνίων και διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας, καθιστώντας τον νέο οργανισμό στρατηγικό παίχτη στην παγκόσμια αγορά λοταριών και τυχερών παιγνίων. Η κίνηση θεωρείται ορόσημο για τον μετασχηματισμό του ΟΠΑΠ και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του σε διεθνές επίπεδο.