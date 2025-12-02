Intralot: Με τιμή στόχο τα 1,35 ευρώ και σύσταση αγορά αρχίζει κάλυψη η Jefferies

Με τιμή στόχο στα 1,35 ευρώ αρχίζει την κάλυψη της Intralot η Jefferies, εκτιμώντας δυνατότητα ανόδου της μετοχής κατά 35%. Η σύσταση που δίνεται είναι για αγορά (buy).

Σύμφωνα με τη Jefferies, η αξιολόγηση της Intralot βασίζεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες που την καθιστούν ελκυστική για τους επενδυτές.

Το χρηματοοικονομικό μοντέλο της Intralot

Πρώτον, το χρηματοοικονομικό μοντέλο της Intralot είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, με σταθερή ανάπτυξη και ισχυρές θέσεις στην αγορά, όπως η τρίτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο στον τομέα του iGaming και η ισχυρή παρουσία στη βιομηχανία λοταριών στις ΗΠΑ.

Οι χρηματοοικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, με περιθώρια EBITDA 40%, αποτελούν ηγετικά στοιχεία στον κλάδο και υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη. Η Intralot επιτυγχάνει υψηλή παραγωγή μετρητών (88%), γεγονός που της επιτρέπει να υποστηρίζει την αυτοχρηματοδοτούμενη ανάπτυξή της, την καταβολή μερισμάτων με αναλογία 35%, αλλά και την απομείωση χρέους, το οποίο αναμένεται να μειωθεί από 3,1x σε 2,5x μέχρι το 2028.

Δεύτερον, η βελτιωμένη ορατότητα κερδών ενισχύει την αξιοπιστία της Intralot. Οι πρόσφατες αυξήσεις στη φορολογία του τζόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο επιλύουν έναν από τους βασικούς παράγοντες αβεβαιότητας για την εταιρεία.

Τα περιθώρια κέρδους της Bally’s International Interactive (BII), της εξαγορασθείσας εταιρείας, καθώς και η κλίμακά της, παρέχουν μεγαλύτερο περιθώριο για να μετριαστεί η επίπτωση των 127 εκατ. ευρώ στα EBITDA, σε σχέση με τους ανταγωνιστές.

Επίσης, η βάση πελατών της Intralot, η οποία είναι σε μεγάλο ποσοστό γυναικεία (60%) και με μέσο ποντάρισμα σε κουλοχέρηδες μόλις 63 πένες, περιορίζει τον κίνδυνο απώλειας πελατών.

Παράλληλα, το μακροχρόνιο συμβόλαιο της Intralot, που καλύπτει το 95% των ανεξάρτητων εσόδων της, εξασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ορατότητα για την εταιρεία. Το συμβόλαιο αυτό έχει μέσο όρο διάρκειας 16 ετών έως την ανανέωσή του και η εταιρεία έχει ιστορικό ανανέωσης συμβολαίων 89%, με 1,4 δισ. ευρώ σε καθυστερημένα συμβόλαια.

Τρίτον, η Intralot παρέχει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, πέρα από τις συνεργίες κόστους που αναμένονται να φτάσουν τα 41 εκατ. ευρώ και να ενισχύσουν το EBITDA κατά 9%. Η BII, η οποία είναι ψηφιακά ανεπτυγμένη και με υψηλή ικανότητα παραγωγή μετρητών, εξασφαλίζει τη δυνατότητα να κερδίσει μερίδιο αγοράς στον τομέα της λοταρίας των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται να ανανεωθεί με ένα συνολικό EBITDA περίπου 200 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η παγκόσμια παρουσία της Intralot σε πάνω από 40 δικαιοδοσίες και οι κανονιστικές σχέσεις της θα επιταχύνουν τις νέες αγορές iGaming για την BII.

Τέλος, η Jefferies εκτιμά ότι η τρέχουσα αποτίμηση της Intralot, που ανέρχεται σε 7,5x EV/EBITDA, δεν αντανακλά πλήρως την πρόοδο της εταιρείας και την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά.

Με την αποτίμηση της Intralot να υποδηλώνει ότι η εταιρεία εκτιμάται σε μόλις 2x EV/EBITDA, σε σύγκριση με το 7x ιστορικά και τους ανταγωνιστές της, η Jefferies θεωρεί ότι υπάρχει σημαντικός χώρος για αύξηση της αποτίμησης. Η τιμή στόχος των 1,35 ευρώ υπολογίζεται μέσω μοντέλου DCF, με αναμενόμενη άνοδο της μετοχής κατά 35%.

Οι καταλύτες

Η Jefferies αναμένει ότι οι καταλύτες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Intralot περιλαμβάνουν την επέκταση της αποτίμησης και την αύξηση του μεριδίου αγοράς μετά την επίλυση των φορολογικών ζητημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ανανεώσεις συμβολαίων και τις νίκες στον τομέα της λοταρίας στις ΗΠΑ, καθώς και μια πιθανή επαναγορά μετοχών.

Επιπλέον, η στροφή στην κερδοφορία του τομέα αλληλεπίδρασης της Bally’s στη Βόρεια Αμερική (με 50% κερδοφορία) αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στην απόδοση της εταιρείας.

Ωστόσο, υπάρχουν και κίνδυνοι που σχετίζονται με τη λειτουργία της εταιρείας, όπως οι πιθανές απώλειες συμβολαίων B2B, οι κανονιστικές αλλαγές, η εκτέλεση της συμφωνίας και οι αλλαγές στη δομή των μετοχών και της λίστας. Επίσης, η Intralot είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο αποχώρησης βασικών προσώπων από την ηγεσία της.