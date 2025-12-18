Σενάρια για κεντρικούς τραπεζίτες

Μεταξύ δύο Kevin τα bets στην Wall Street για τον διάδοχο του Jerom, στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Από τη μία, ο Kevin Hassett και από την άλλη, ο Kevin Warsh. Θα σταθώ στον δεύτερο, καθώς φαίνεται να κάνει την ανατροπή και από το μόλις 13% ανέβηκε στο 48% (πιθανότητα να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed).

Ο 54ετής μέλος της Fed- προέρχεται από Morgan Stanley (1995-2002) στην Νέα Υόρκη- με την Wall Street να τον θεωρεί από τα "παιδιά" της, εντάχθηκε στο δυναμικό της ΟΤ το 2002 μετά από εισήγηση Bush (ήταν οικονομικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΠΑ), έγινε ευρύτερα γνωστός για την διαφωνία του προς τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης και παραιτήθηκε.



Υπέρμαχος της συρρίκνωσης του ισολογισμού της Fed, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες μείωσης των επιτοκίων.

Θεωρείται contrarian σε σχέση με τον έτερο Kevin, ικανό να διαπραγματευτεί με τον Trump μηχανισμούς νομισματικής πολιτικής- αντί να υπακούσει στις πιέσεις του PotUS.



Σύμφωνα με το CNBC ο Jamie Dimon φέρεται να τάχθηκε υπέρ της εκλογής του, εκτιμώντας ότι θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικός (και) με την επιτοκιακή πολιτική της Fed. Κοντός ψαλμός, που λένε.



ΕΚΤ: Στα της ΕΚΤ η διαδοχή της Λαγκάρντ αργεί, καθώς η θητεία της προέδρου λήγει Οκτώβριο 2027, εκτός εάν οι εξελίξεις στην χώρα της την φέρουν σε ρόλο αλά Ντραγκι

(αναλαμβάνοντας την πρωθυπουργία της Ιταλίας/Φεβρουάριος 2021-Οκτώβριος 2022) κάτι σαν...Dea ex Machina. Η Γαλλίδα μπορεί να προκρίνει για διάδοχο της τον Κλάας Κνοτ- πλην όμως το Βερολίνο προωθεί την "δικιά" του Ιζαμπέλ Σνάϊμπελ.



ΤτΕ: Στα καθ' ημάς, η θητεία του Γιάννη Στουρνάρα λήγει Ιούνιο 2026, αλλά το αν θα ανανεωθεί (ή όχι ) και τρίτη θητεία θα πρέπει να αποφασισθεί (από τον ΠΘ) αρκετά νωρίτερα. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος πληροί τα εχέγγυα και για ακόμη μία 6ετή θητεία ( θα είναι ο μακροβιότερος ever Central Banker στην EU),