HelleniQ Energy: Μάλλον για το 2027 το επόμενο placement ( και αν...)

Τέλη 2023 είχε πραγματοποιηθεί η διάθεση μειοψηφικών ποσοστών, από τους δύο κύριους μετόχους της (τότε) Ελληνικά Πετρέλαια.

Πωλητές, η πλευρά Λάτση -μέσω της Paneuropean Oil & Industrial Holdings ( * ) και το Δημόσιο- δλδ ΤΑΙΠΕΔ.

Θυμίζω πως, η μεν πρώτη είχε διαθέσει ποσοστό 6,71% του μ.κ, η δε δεύτερη 4,30% του μ.κ σε τιμές χαμηλότερες της τρέχουσας.

Εκτοτε διαδραματίστηκαν διάφορα επεισόδια στο πλαίσιο ενός σήριαλ που ήθελε τα τρία αδέλφια (Σπύρος, Μαργαρίτα και Μαριάννα) να έχουν αποκλίνουσα προσέγγιση ως προς τον χρόνο διακράτησης των συμμετοχών τους.

Από το placement ένα μικρό ποσοστό 1% plus είχε αποκτήσει ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, θέση που συν τω χρόνω αύξησε έως το 3,7% (απο-επενδύοντας Οκτώβριο 2025).

Σήμερα ο όμιλος αποτιμάται στα 2,582 δισ. που σημαίνει ότι η συμμετοχή της πλευράς Λάτση "τιμολογείται" στα 1,04 δισ. (δλδ κάθε ένα από τα τρία μέλη της οικογένειας έχει έκθεση περίπου 345 εκατ. /καθότι αναλογεί 1 / 3 σε κάθε ένα ξεχωριστά).

Πλέον ο όμιλος -ως HelleniQ Energy- είναι σε διαδικασία μετασχηματισμού, ενίσχυσης επί μέρους υπό-κλάδων, διεύρυνσης δραστηριοτήτων, επί της ουσίας μεγέθυνσης τόσο επιχειρηματικά, όσο επενδυτικά. Και το σημαντικό, με νέες συμφωνίες με ισχυρούς πετρελαϊκούς κολοσσούς των ΗΠΑ.

Η προβολή της μετοχής παραπέμπει -διαγραμματικά- υψηλότερα, προοπτική που δεν περνά απαρατήρητη από "ισχυρά χέρια" -σταθεροί αγοραστές από τα 7,6-7,7 ευρώ (αρχών Νοεμβρίου), έως τα 8,4-8,5 ευρώ (Δεκεμβρίου). Με τις "βλέψεις" τους για...διψήφιες τιμές (10 plus ευρώ).

Οντως, στην αποτίμηση (των 2,582 δισ.) ο όμιλος είναι κλασική under valued περίπτωση.

( * ) https://www.helleniqenergy. gr/ependytikes-sheseis/ metohiki-synthesi