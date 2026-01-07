Ανοίγει ο δρόμος για αποζημιώσεις από τις αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας

Τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αποζημιώσεις έχουν πλέον οι καταναλωτές που επιβαρύνθηκαν με υπέρογκες αυξήσεις στα ιδιωτικά ασφαλιστήρια υγείας, μετά την τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έκρινε τις αυξήσεις αυτές καταχρηστικές, υπογράμμισε σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.

Όπως εξήγησε, η απόφαση του ΣτΕ δικαιώνει χιλιάδες ασφαλισμένους που τα προηγούμενα χρόνια είδαν τα ασφάλιστρά τους να εκτοξεύονται χωρίς επαρκή αιτιολόγηση από ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Πρόκειται για μια εξέλιξη με σοβαρές συνέπειες για την αγορά, αλλά και με σημαντικές προεκτάσεις για την προστασία των καταναλωτών.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι η απόφαση του ΣτΕ κρίνει καταχρηστικές τις αυξήσεις ασφαλίστρων που επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια από ασφαλιστικές εταιρείες στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας, δικαιώνοντας χιλιάδες ασφαλισμένους που υπέστησαν υπέρμετρες επιβαρύνσεις.

Υπενθύμισε ότι το 2011 το υπουργείο Ανάπτυξης είχε επιβάλει πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ σε τρεις ασφαλιστικές εταιρείες για αδικαιολόγητες αυξήσεις. Οι εταιρείες προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, όμως, μετά από πολυετή δικαστική διαδρομή, το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφασή του το 2025 έκρινε τελεσίδικα ότι οι αυξήσεις αυτές ήταν καταχρηστικές.

Ο πρόεδρος τόνισε ότι οι συνέπειες αυτής της πολιτικής ήταν σοβαρές για τους ασφαλισμένους, καθώς ισόβια συμβόλαια υγείας που κόστιζαν περίπου 1.000 ευρώ ετησίως έφτασαν να κοστίζουν έως και 3.500 ευρώ, οδηγώντας περίπου 400.000 πολίτες στην αναγκαστική ακύρωση των ασφαλιστηρίων τους, αδυνατώντας να ανταποκριθούν οικονομικά.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπήρξε πρακτική ορισμένων εταιρειών να απαλλαγούν από τα παλαιά ισόβια προγράμματα, ωθώντας τους ασφαλισμένους προς ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, με σαφώς δυσμενέστερους όρους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι, παρά τις σχετικές εξαγγελίες, δεν υφίσταται σήμερα θεσμοθετημένος δείκτης που να μπορεί να αποτελέσει βάση για νέες αυξήσεις ασφαλίστρων. Όπως διευκρίνισε, ο νέος δείκτης, ο οποίος θα στηρίζεται σε επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή το 2026, γεγονός που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν υπάρχει καμία νομική τεκμηρίωση ή υποχρέωση για την επιβολή αυξήσεων.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η απόφαση του ΣτΕ ανοίγει τον δρόμο για διεκδικήσεις από ασφαλισμένους, ακόμη και από όσους αναγκάστηκαν να διακόψουν τα συμβόλαιά τους λόγω των υπέρογκων αυξήσεων.

Παράλληλα, αναφερόμενος σε πρακτικές ασφαλιστικών εταιρειών που μειώνουν μονομερώς τις αμοιβές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες δεν προβλέπονται από καμία σύμβαση και είναι τόσο παράνομες όσο και καταχρηστικές.