Μία & μία επιβεβαιώσεις του fpress

Με ανακοινωση της η Credia Bank επιβεβαιώνει πως έχει ξεκινήσει αποκλειστικές συζητήσεις με τους μετόχους της Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ για την πιθανή απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (70%) της εταιρείες με προοπτική εξαγοράς και του υπόλοιπου τρία έτη μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης συναλλαγής.



Πολύ προσεκτικά διατυπωμένη- και ορθά- η ενημέρωση από την πλευρά της διοίκησης της τράπεζας, επί της ουσίας επιβεβαιώνει το παρασκήνιο μας της Τρίτης (16/12).



Η δεύτερη επιβεβαίωση, που αφορά σε ανάλογο του fpress για "φήμες περί placement της ElvalHalcor, στα 4 ευρώ" προκύπτει μέσω της γνωστοποίησης της Viohalco πως τα πακέτα της Cenergy Holdings (της 8ης Δεκεμβρίου) αφορούσαν τελικά σε διάθεση από τη "μητρική" (Viohalco) μικρού μειοψηφικού ποσοστού της "θυγατρικής" (Cenergy Holdings).



Κάπως ανάλογα, τις αμέσως επόμενες ημέρες η "μητρική" θα επιβεβαιώσει πως οι προσυμφωνημένες εντολές μετοχών στην "θυγατρική" αφορούν μίνι placement της ElvalHalcor.



Για ακριβώς τους ίδιους λόγους, και κατά πάσα βεβαιότητα όπως σημειώναμε σχετικά (στις 17/12) "...στην αγορά κυκλοφορεί πως ο αγοραστής εκείνων των πακέτων (της Cenergy Holdings) ενδιαφέρεται να πάρει πακέτα και της ElvalHalcor.".



Αυτά, για την ώρα. Με την βεβαιότητα πως θα επανέλθουμε.