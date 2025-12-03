Intralot: Σύσταση Overweight και νέα τιμή στόχο 1,50 ευρώ από τη Euroxx

Το ενημερωμένο μοντέλο αποτίμησης για την Intralot δημοσίευσε η Euroxx, ενσωματώνοντας τρεις κρίσιμες εξελίξεις: μετά την εξαγορά της International Interactive Business (BII) της Bally’s, την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αύξηση του φόρου για τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.

H νέα τιμή στόχος τοποθετείται στα 1,50 ευρώ ανά μετοχή, προδιαγράφοντας άνοδο περίπου 44% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα. Με βάση αυτόν τον στόχο, η μετοχή αποτιμάται σε EV/EBITDA 10,3x για το 2026, ευθυγραμμισμένη με τους μέσους όρους του κλάδου, ενώ σήμερα η Intralot διαπραγματεύεται σε 8,3x, δηλαδή με έκπτωση περίπου 20% έναντι των ομολόγων της.

Μια νέα, αναβαθμισμένη Intralot.



Ο συνδυασμός της Intralot και της BII οδήγησε στη δημιουργία μιας σημαντικού μεγέθους επιχείρησης στον παγκόσμιο χώρο του gaming και του Νο2 παρόχου iGaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, του Top 3 παρόχου Λύσεων Λοταρίας στις ΗΠΑ και του Top 3 παρόχου παρακολούθησης VLT στη Βόρεια Αμερική. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η νέα Intralot δραστηριοποιείται πλέον σε 40 χώρες και δικαιοδοσίες, με 49 συμβάσεις Λοταρίας και περίπου 700 χιλιάδες ενεργούς παίκτες.

Υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη εσόδων με υψηλότερα περιθώρια σε σχέση με τους ανταγωνιστές.



Τα προσαρμοσμένα pro-forma έσοδα του 2025E για την Intralot υπερβαίνουν το 1,0 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 435 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την καθοδήγηση της διοίκησης. Μετά την αύξηση του φόρου online gaming στο Ηνωμένο Βασίλειο, η διοίκηση αναμένει πλέον το προσαρμοσμένο EBITDA του 2026E να κυμανθεί μεταξύ 420–440 εκατ. ευρώ.

Παρά αυτήν την προσωρινή επιβράδυνση για το 2026E, αναμένουμε υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη εσόδων από το 2027E και μετά, η οποία θα προέλθει από τον σταθερό κλάδο Λοταρίας, ανάπτυξη περίπου 5% από υφιστάμενες αγορές στο iGaming και νέες ευκαιρίες. Αναμένουμε το προσαρμοσμένο EBITDA να ξεπεράσει τα 480 εκατ. ευρώ έως το 2028E, ενισχυμένο από τις συνέργειες μετά τη συναλλαγή με την BII και από περιθώρια σημαντικά υψηλότερα των ανταγωνιστών.