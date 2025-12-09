Eπιβεβαίωση κατά το...ήμισυ για το fpress, έπεται το υπόλοιπο...ήμισυ

Σε συνέχεια του χθεσινού (πρωϊνού) παρασκηνίου για το τι ετοιμάζει η Prodea και της ανακοίνωσης του mega deal που ανακοινώθηκε στην συνέχεια της ημέρας, σήμερα θα προχωρήσουμε στο...υπολειπόμενο μέρος της υπόθεσης.



Η Prodea προχωρά σε ακόμη μία συμφωνία με την πλευρά Παπαλέκα, πουλώντας-μεταξύ άλλων- το 30% του Πύργου Πειραιά.



Θυμίζω πως, η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της κοινοπραξίας Piraeus Tower έφερε τις υπογραφές των επικεφαλής των Dimand, Prodea και EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης).

Το κατασκευαστικό κομμάτι το είχε αναλάβει ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.



Πρακτικά η απάντηση στο δεύτερο...ήμισυ, ευρίσκεται στις υπογραφές της κοινοπραξίας.



Παράλληλα, προσώρας θεωρητικό το ερώτημα, εάν στενότερη συνεργασία των δύο (Prodea με Dimand) θα έλυνε και το πρόβλημα του free float.



Επαναλαμβάνω, προσώρας θεωρητικό το ερώτημα...