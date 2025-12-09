Πύργος Πειραιά
Συστημική τράπεζα που συζητά καιρό τώρα με τον Δημήτρη Ανδριόπουλο
Ανάλογο ερώτημα των ημερών, εάν η Dimand θα ανακοινώσει την πώληση του Πύργου Πειραιά πριν την Πρωτοχρονιά ή μέσα στον Ιανουάριο 2026.
Αυτό γιατί όπως μαθαίνουμε η σχετική διαδικασία είναι στις τελευταίες λεπτομέρειες, με λίγο ως πολύ γνωστή την συστημική τράπεζα που συζητά καιρό τώρα με τον Δημήτρη Ανδριόπουλο.
