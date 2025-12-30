Alpha Bank: Αγόρασε το Μινιόν από την Dimand για 36,7 εκατ. ευρώ

Στην απόκτηση του ακινήτου Μινιόν στο κέντρο της Αθήνας προχώρησε η Alpha Bank ενός σύγχρονου, πλήρως ανακαινισμένου ακινήτου μικτών χρήσεων, που ανταποκρίνεται στα βασικά επενδυτικά κριτήρια της τράπεζας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Dimand, το τίμημα για τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της Alkanor M.A.E. ανήλθε σε €36,7 εκατ. περίπου, το οποίο προσδιορίσθηκε με τη μέθοδο της πραγματικής καθαρής θέσης. Τα επενδεδυμένα κεφάλαια από τον όμιλο της Dimand για την εν λόγω ανάπτυξη ανήλθαν σε €22,0 εκατ. περίπου.

Eιδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Dimand, η συναλλαγή ολοκληρώθηκε την 30.12.2025, μέσω της θυγατρικής της Arcela Investments Limited, η οποία πούλησε στην ABINVEST I Μονοπρόσωπη Α.Ε. το συνόλου των μετοχών της 100% θυγατρικής εταιρείας Alkanor Μ.Α.Ε.

Η Alkanor Μ.Α.Ε. είναι ιδιοκτήτρια του Μινιόν, ενός σύγχρονου, βιοκλιματικού συγκροτήματος μικτών χρήσεων (καταστήματα, και γραφεία), επιφάνειας 13.787 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου & Σατωβριάνδου στην Αθήνα. Το συγκρότημα έχει λάβει πιστοποίηση LEED, βαθμίδα Gold, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα αξιολόγησης του αμερικανικού φορέα USGBC.

Η επενδυτική στρατηγική της Alpha Bank

Μακροπρόθεσμη επενδυτική στρατηγική στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, εφαρμόζει η Alpha Bank με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αποτελεσμάτων της και την αποδοτική αξιοποίηση πλεονάζοντος κεφαλαίου.

Όπως επισημαίνουν από την τράπεζα, οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτελούν διαχρονικά μια σταθερή κατηγορία εισοδήματος, λειτουργώντας παράλληλα ως φυσικό μέσο αντιστάθμισης πληθωριστικών πιέσεων και οικονομικών διακυμάνσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουν πως η Alpha Bank επενδύει επιλεκτικά σε ακίνητα εισοδήματος, εστιάζοντας σε σύγχρονα γραφεία, logistics, καταστήματα λιανικής και επιλεγμένα ξενοδοχειακά ακίνητα σε μεγάλα αστικά κέντρα, με κοινά χαρακτηριστικά την καλή τοποθεσία, την ποιότητα των μισθωτών, τη σταθερή παραγωγή ταμειακών ροών και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα (ESG).

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η διοίκησή της επιδιώκει τη δημιουργία υπεραξιών για τους μετόχους της, αλλά και ευρύτερου κοινωνικού οφέλους, ιδίως μέσω επενδύσεων που συνδέονται με αστική αναβάθμιση.

Οι συνέργειες

Οι επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία λειτουργούν συμπληρωματικά προς τη χρηματοδοτική δραστηριότητα της Alpha Bank, η οποία χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα του real estate.

Παράλληλα, δημιουργούνται συνέργειες με τον τομέα asset management, μέσω της ανάπτυξης επενδυτικών προϊόντων ακίνητης περιουσίας για θεσμικά κεφάλαια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξάλλου, η τράπεζα επενδύει έμμεσα στον κλάδο μέσω συμμετοχών σε επενδυτικά σχήματα με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως ενδεικτικά το Hilton, η Prodea και η Skyline, συν-επενδύοντας σε μεγάλα έργα real estate και αντλώντας προστιθέμενη αξία από εξειδικευμένες ομάδες διαχείρισης.

Οι επενδύσεις αυτές δημιουργούν συνέργειες με τη βασική τραπεζική δραστηριότητα, καθώς η Alpha Bank χρηματοδοτεί διαχρονικά έργα και επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων.

Τα έσοδα

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Alpha Bank αναμένεται να αποφέρει σημαντικά έσοδα από μισθώσεις, τα οποία εκτιμώνται σε τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ για το 2026.

Θα προσφέρει με τον τρόπο αυτό ελκυστικές αποδόσεις επί των απασχολούμενων κεφαλαίων και θα ενισχύσει τη συνολική προβλεψιμότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Φορέας υλοποίησης της επενδυτικής στρατηγικής στον τομέα των ακινήτων είναι η θυγατρική Alpha Real Estate Services (ARES), η οποία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων τόσο εντός του Ομίλου όσο και σε τρίτους ιδιωτικούς φορείς και στο Δημόσιο.

Η ARES, ως πάροχος υπηρεσιών real estate, σε συνδυασμό με άλλες θυγατρικές του Ομίλου όπως η Alpha Asset Management, συμβάλλει στην περαιτέρω διαφοροποίηση των εσόδων του Ομίλου μέσω προμηθειών και αμοιβών διαχείρισης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια του 2025 η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά σειράς εμβληματικών ακινήτων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως μεταξύ άλλων τα κτίρια του Υπουργείου Τουρισμού, Academy Gardens, Zara Ερμού, Lidl Μαρούσι, KPMG Λευκωσία.

Επιπλέον, διαθέτει σημαντικό ανεκτέλεστο για το 2026.

Σύμφωνα με πηγές από την Alpha Bank η συγκρότηση ενός εκτεταμένου χαρτοφυλακίου ακινήτων υψηλής ποιότητας βελτιώνει τη συνολική ανθεκτικότητα των αποτελεσμάτων του Ομίλου και προσφέρει στρατηγική ευελιξία για τα επόμενα χρόνια.