Defence, που θα γίνει η επόμενη κίνηση Βαρδινογιάννη

Μέσα Δεκεμβρίου γινόταν γνωστό πως ο Γιάννης Β. Βαρδινογιάννης θα συμμετείχε χρηματοδοτικά σε επενδυτικό πρόγραμμα της ΤΗΕΟΝ (ύψους 120 εκατ.).



Η συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του ομίλου Motor Oil, γινόταν μέσω προσωπικής εταιρείας του, δεδομένης δε της οικογενειακής παράδοσης (Πολεμικό Ναυτικό) άνθρωποι του περιβάλλοντος του δεν είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο ενεργότερης συμμετοχής του στον ευρύτερα εννοούμενο κλάδο άμυνας-ασφάλειας- συναφούς τεχνολογίας.



Μάλιστα, όπως σημειωνόταν στο fpress (*) (μία τέτοια επόμενη κίνηση είτε με απ' ευθείας χρηματοδοτική συμμετοχή, είτε ακόμη και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.



Προφανές το επιχειρηματικό/επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει ο κλάδος- όπως φαίνεται άλλωστε από την επικείμενη-σήμερα- συμφωνία μεταξύ Πειραιώς- Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για χρηματοδότηση στον Τομέα Ασφάλειας και Αμυνας.

Στην Αθήνα, ο Ιωάννης Τσακίρης- αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ- από κοινού με τον Χρήστο Μεγάλου, για μία σημαντική-απ' όλες τις απόψεις- συμφωνία, καθώς ο ευρωπαϊκός φορέας θα χρηματοδοτήσει με- κατ' αρχήν- 100 εκατ. το εγχείρημα στο defence.



Δεν είναι τυχαίο πως, το τελευταίο διάστημα πυκνώνουν οι κινήσεις κορυφαίων παραγόντων της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στρέφονται και προς τον αμυντικό τομέα.

Από αυτή την άποψη έχει ενδιαφέρον για το ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη.



