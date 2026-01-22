Τραμπ: Αποσύρει τους δασμούς - Μιλά για συμφωνία -πλαίσιο για τη Γροιλανδία

O Τραμπ δεν ανέλυσε τις παραμέτρους του λεγόμενου «πλαισίου» και παραμένει ασαφές τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα απέχει από την επιβολή δασμών σε αγαθά από ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, προσθέτοντας ότι έχει επιτευχθεί ένα «πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας» σχετικά με το νησί.

Η απόφαση, την οποία ανακοίνωσε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σηματοδοτεί μια έντονη στροφή για έναν πρόεδρο που επανειλημμένα προσπάθησε να εξαναγκάσει την Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες. Έγινε μετά από συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Παρόλα αυτά, ο Τραμπ δεν ανέλυσε τις παραμέτρους του λεγόμενου «πλαισίου» και παραμένει ασαφές τι περιλαμβάνει η συμφωνία, ειδικά δεδομένου ότι η Δανία είχε νωρίτερα σήμερα αποκλείσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση του ημιαυτόνομου νησιού στις ΗΠΑ.

«Βάσει μιας πολύ παραγωγικής συνάντησης που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Mαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη. «Με βάση αυτή την κατανόηση, δεν θα επιβάλλω τους δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να ισχύσουν την 1η Φεβρουαρίου».

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως απειλήσει να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του μήνα, εάν δεν συμφωνούσαν με την επιθυμία του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ενός ημιαυτόνομου δανικού εδάφους.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι θα υπάρξουν πρόσθετες συζητήσεις για το σύστημα πυραυλικής άμυνας Golden Dome, για το οποίο έχει δηλώσει ότι ο έλεγχος της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ είναι κρίσιμος για την υποστήριξή του. Ο Αντιπρόεδρος Τζ Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στήβ Γουίτκοφ και «διάφοροι άλλοι» θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μετά τα σχόλια Τραμπ για την άρση των δασμών οι αμερικανικές μετοχές εκτινάχθηκαν στα ύψη, ενώ το δολάριο ενισχύθηκε έναντι των βασικών νομισμάτων. Τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα σημείωσαν περαιτέρω κέρδη.

Οι προηγούμενες απειλές του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε προϊόντα από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες στο τέλος του μήνα λόγω της υπόθεσης της Γροιλανδίας είχαν ταράξει τις αγορές. Την προηγούμενη ημέρα, μετοχές και δολάριο είχαν υποχωρήσει πριν από την υποχώρηση του προέδρου.

Νωρίτερα από το Νταβός, ο Τραμπ απέκλεισε τη χρήση στρατιωτικής βίας για να αναλάβει τον έλεγχο του νησιού. Ακόμη και πριν από την άφιξη του Τραμπ στη σύνοδο, ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μίλησαν για περιορισμένες πιθανότητες αντιπαράθεσης σχετικά με το νησί.

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προέτρεψε τους συμμάχους των ΗΠΑ που εξοργίστηκαν από τις απειλές του Τραμπ να «ηρεμήσουν» και να «πάρουν βαθιά ανάσα», αποφεύγοντας αντίποινα. Ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λούτνικ, προανήγγειλε την αποκλιμάκωση της έντασης κατά τη διάρκεια πάνελ στο Νταβός, λέγοντας στους παρευρισκόμενους παγκόσμιους ηγέτες και επιχειρηματικούς παράγοντες ότι η κατάσταση «θα τελειώσει με έναν λογικό τρόπο».