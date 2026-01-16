Ο Τζουζέπε, ο Μεγάλου, το deal Euroxx- Πειραιώς και οι ελεγκτικές αρχές

Δεύτερη διάψευση από την Euroxx σε δημοσίευμα που αναφέρει ότι έχει κλειδώσει η πώληση της στην τράπεζα Πειραιώς με τίμημα πέριξ των 70 εκατομμυρίων ευρώ, κοντά στην κεφαλαιοποίηση της.

Οι φήμες για την πώληση της χρηματιστηριακής στην τράπεζα σέρνονται στην αγορά εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αρκετό παρασκήνιο μάλιστα για τις σχέσεις των μετόχων της χρηματιστηριακής, το τίμημα και αρκετά άλλα.

Ωστόσο η ξεκάθαρη διάψευση της πληροφορίας σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτον ότι η συμφωνία όντως χάλασε ή δεύτερον ότι ακόμα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Πειραιώς για το τίμημα και τους όρους και δεν θέλει να το…κάψει.

Αν συμβαίνει το δεύτερο και διαβάσουμε σύντομα ότι επήλθε συμφωνία, τότε η κεφαλαιαγορά, ο εισαγγελέας και οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να πράξουν τα δέοντα.



Δεν μπορεί δηλαδή να διαψεύδεις μία πληροφορία και μετά από μικρό χρονικό διάστημα να ανακοινώνεις αυτό που διέψευσες.

Αν και δεν πιστεύω ότι ο… φίλος μου ο Τζουζέπε Τζιάνο θα έπεφτε σε τέτοιο ολίσθημα να διαψεύσει μια κλεισμένη συμφωνία, καθώς είναι παλιά καραβάνα της αγοράς και ξέρει ότι οι συνέπειες οδηγούν ακόμα και στον κορυδαλλό για τέτοια θέματα, ειδικά σε μία περίοδο που οι ελεγκτικές αρχές δεν κάνουν εκπτώσεις σε θέματα παραπληροφόρησης του επενδυτικού κοινού ή εσωτερικής πληροφόρησης.

Την ίδια στιγμή, σοβαρή εντύπωση προκάλεσε στην αγορά το γεγονός ότι με την είδηση δεν… ίδρωσε το αυτί της τράπεζας Πειραιώς, αφού δεν σχολίασε καν την πληροφορία που κυκλοφόρησε. Προφανώς ο κ. Μεγάλου δεν ασχολείται με …μικροειδησούλες.

Μεταξύ άλλων η εταιρία σε ανακοίνωση της σημειώνει τα εξής: «…Σε σχέση με πρόσφατο δημοσίευμα που αναφέρεται σε δήθεν συμφωνία για την εξαγορά της Εταιρείας από πιστωτικό ίδρυμα , η Εταιρεία, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τους βασικούς μετόχους της, δηλώνει ότι δεν έχουν λάβει πρόταση για την εξαγορά των μετοχών τους στην Εταιρεία, και ότι το εν λόγω δημοσίευμα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διαφανή, έγκαιρη και ισότιμη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών, εφόσον και όταν αυτές προκύψουν….»