Quizάκιον: Φήμες για Dimand

Eχει (ή πρόκειται να...) η Dimand/Ανδριόπουλος πρόταση για εξαγορά της εισηγμένης;



Εάν ναι- γιατί έτσι ακούγεται καιρό τώρα- θα μπορούσε ο ενδιαφερόμενος να είναι ΗΔΗ εισηγμένος;



Το κατασκευαστικό αντικείμενο της DIMAND θέλει τον κατασκευαστή του, λένε σε χρηματιστηριακές των Β.Π.