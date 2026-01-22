Κατώτατος μισθός: Από 1η Απριλίου οι αλλαγές - Τι ισχύει για Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα

Η νέα αναπροσαρμογή φέρνει τον μισθό σε 920–930 €, με επιπτώσεις σε επιδόματα, υπερωρίες και συντάξεις για χιλιάδες εργαζόμενους.

Από την 1η Απριλίου 2026 αναμένεται νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία θα αφορά χιλιάδες εργαζομένους σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη αύξηση και αναμένεται να επηρεάσει περίπου:

575.684 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (ποσοστό 22,8% των εργαζομένων)

600.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο

Διαδικασία Αναπροσαρμογής

Οι διαδικασίες για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού θα ξεκινήσουν εντός Ιανουαρίου 2026 και θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, με την ανακοίνωση του ακριβούς ποσού που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ μέχρι το 2027, ποσό που ενδέχεται να υπερκαλυφθεί, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

Τι θα Σημαίνει η Αύξηση

Σύμφωνα με τα τρέχοντα σενάρια:

Η αύξηση αναμένεται να κυμανθεί από 40 έως 50 ευρώ μηνιαίως .

Ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει από τα 880 ευρώ σήμερα σε 920–930 ευρώ μεικτά .

Στόχος είναι μέχρι το 2027 ο κατώτατος μισθός να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 950 ευρώ, ενώ ο μέσος μισθός να προσεγγίσει τα 1.500 ευρώ.

Η αύξηση θα ισχύει ενιαία για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με οριζόντια αύξηση στους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και κατηγοριών προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ).

Πίνακας Αναπροσαρμογής Κατώτατου Μισθού 2026

Τομέας / Κατηγορία Τρέχον Μισθός (Μεικτά) Προβλεπόμενη Αύξηση Νέος Μισθός (Μεικτά) Παρατηρήσεις Ιδιωτικός Τομέας 880 € 40–50 € 920–930 € Ισχύει για όλους τους εργαζόμενους χαμηλόμισθους Δημόσιος Τομέας (Εισαγωγικός) 880 € 40–50 € 920–930 € Οριζόντια αύξηση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) Στόχος 2027 – – ≥950 € Κατώτατος μισθός στόχος τετραετίας Μέσος Μισθός (Στόχος 2027) – – ~1.500 € Ανάλογα με την πορεία της οικονομίας

Σημαντικοί Παράγοντες

Η αναπροσαρμογή επηρεάζεται από:

Σταθερά υψηλή ακρίβεια και ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα

Την ανάγκη στήριξης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις αυξήσεις τιμών

Επιδράσεις σε Επιπλέον Παροχές

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει άμεσα και:

Επιδόματα όπως το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μητρότητας

Υπερωρίες και άλλες πρόσθετες αποδοχές

Σύνταξη και μισθούς στο Δημόσιο όπου εφαρμόζονται ανάλογες κλίμακες

Η αναπροσαρμογή συνιστά μέρος της ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για τη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των ανισοτήτων.