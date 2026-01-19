Ανείσπρακτα ενοίκια: Βήμα-βήμα η διαδικασία για να αποφευχθεί η φορολόγηση εισοδημάτων

Τι πρέπει να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες στη φετινή φορολογική δήλωση

Το συνεχές ράλι στις τιμές των ενοικίων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ανείσπρακτων μισθωμάτων, διογκώνοντας τα «φέσια» προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Η ακρίβεια σε συνδυασμό με τα υψηλά ενοίκια έχει δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στην αγορά κατοικίας, η οποία, παρά τα μέτρα της τελευταίας διετίας, δεν έχει ακόμη αντιμετωπιστεί ουσιαστικά από το οικονομικό επιτελείο.

Ποια ενοίκια πρέπει να δηλωθούν

Στη φετινή φορολογική δήλωση:

Τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 , καθώς και

τα ανείσπρακτα ενοίκια προηγούμενων ετών που εισπράχθηκαν εντός του 2025,

θα πρέπει να δηλωθούν πρώτα στο έντυπο Ε2, από όπου μεταφέρονται αυτόματα στο έντυπο Ε1.

Προϋπόθεση: Δικαστικές ενέργειες κατά του μισθωτή

Για να μη φορολογηθούν ποσά που δεν εισπράχθηκαν, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει πριν από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να έχουν προβεί σε συγκεκριμένες νομικές ενέργειες.

Ειδικότερα, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:

διαταγή πληρωμής εις βάρος του μισθωτή

διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου

δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων

άσκηση αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων

Χωρίς τα παραπάνω, τα ενοίκια δεν αναγνωρίζονται ως ανείσπρακτα από την Εφορία.

Δήλωση στην ΑΑΔΕ πριν το Ε1

Πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση ανείσπρακτων μισθωμάτων μέσω:

myAADE → Τα Αιτήματά μου

μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για να γίνει αποδεκτή η δήλωση ανείσπρακτων ενοικίων, απαιτείται η υποβολή:

✔ Έντυπο Ε411

Υποβάλλεται ξεχωριστά για κάθε μισθωτή και ακίνητο .

Σε περίπτωση αποβιώσαντα ιδιοκτήτη, τα στοιχεία συμπληρώνονται στο όνομα του θανόντος.

Αν δεν είναι δυνατή η ψηφιακή υποβολή, επιτρέπεται έντυπη κατάθεση: ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή μέσω courier ή αυτοπροσώπως στη ΔΟΥ.



✔ Δικαστικά έγγραφα

Ένα από τα παρακάτω:

δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων

διαταγή πληρωμής

διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου

αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων μαζί με το αποδεικτικό επίδοσης.

✔ Σε περίπτωση πτώχευσης μισθωτή

πίνακας αναγγελίας χρεών με την απαίτηση του εκμισθωτή.

✔ Υπεύθυνη δήλωση

Ότι:

από την έκδοση της δικαστικής απόφασης έως την εκτέλεσή της

δεν έχουν εισπραχθεί μισθώματα,

μαζί με την έκθεση αποβολής και εγκατάστασης του δικαστικού επιμελητή.

Προσοχή: Κίνδυνος φορολόγησης

Εάν δεν υποβληθούν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε:

τα δηλωθέντα ανείσπρακτα ενοίκια δεν θα αναγνωριστούν ,

η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση ,

και τα ποσά θα φορολογηθούν σαν να είχαν εισπραχθεί.

Τι πρέπει να θυμούνται οι ιδιοκτήτες