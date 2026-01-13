Ισχυρή ανάπτυξη για τη ΔΙΑΣ το 2025 με άνοδο 15,7% στις συναλλαγές

Ισχυρά αποτελέσματα κατέγραψε και το 2025 η ΔΙΑΣ Α.Ε., επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κρίσιμης εθνικής υποδομής πληρωμών και βασικού μοχλού ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, κατά τη διάρκεια του 2025 μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ πραγματοποιήθηκαν συνολικά 540,4 εκατ. συναλλαγές, αυξημένες κατά 15,7% σε ετήσια βάση. Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε σε €544,4 δισ., καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό στα 36 χρόνια λειτουργίας της ΔΙΑΣ.

Ιδιαίτερα δυναμική ήταν η πορεία της υπηρεσίας IRIS payments, μέσω της οποίας διεκπεραιώθηκαν 126,4 εκατ. συναλλαγές, συνολικής αξίας €10,9 δισ., επιβεβαιώνοντας τη διευρυνόμενη υιοθέτηση των άμεσων πληρωμών από ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Σε ημερήσια βάση, η μέση δραστηριότητα του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ ανήλθε σε 2,2 εκατ. συναλλαγές, αξίας €2,2 δισ., ενώ στις 24 Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκε ημερήσιο ρεκόρ με 6 εκατ. συναλλαγές και αξία €3,5 δισ., γεγονός που υπογραμμίζει την ανθεκτικότητα και την επιχειρησιακή δυναμική της υποδομής.

Σε δήλωσή της, η CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε., Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε ότι «το 2025 ανέδειξε πως οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα δεν ακολουθούν απλώς την οικονομική ανάπτυξη, αλλά τη διαμορφώνουν». Όπως σημείωσε, την περίοδο 2020–2025 ο όγκος συναλλαγών του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο σύνθετο ρυθμό (CAGR) 13%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ.

Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, αποτυπώνει την επιτυχία των πολιτικών ψηφιοποίησης και ενίσχυσης των άμεσων πληρωμών, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας της ΔΙΑΣ με τις τράπεζες, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Πολιτεία.

«Οι άμεσες πληρωμές εξελίσσονται πλέον σε καθολικές υπηρεσίες καθημερινών συναλλαγών για ιδιώτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.