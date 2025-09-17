Dimand: Οι Γούρνες, το Κτήμα Καμπά και το "Πωλείται" σε Μινιόν, Πύργο Πειραιά.

Σε δύο φάσεις υλοποιείται η συμφωνία Dimand- ΕΛΛΑΚΤΩΡ, καθώς στην πρώτη αγοράστηκε η έκταση στις "Γούρνες"/Κρήτη.



Στα 40,1 εκατ. το τίμημα (ενώ είχε προηγηθεί αμκ 981 χιλ. ευρώ που κάλυψε η πλευρά της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.



Η δεύτερη αφορά στο "Κτήμα Καμπά" ( Κάντζα Εμπορική, Κάντζα Διαχείρισης & Αξιοποίησης Ακινήτων) συν δύο οικόπεδα στην Παλλήνη.



Η διοίκηση της ΑΕΕΑΠ εξασφάλισε δάνειο 50 εκατ. ευρώ, από την Eurobank, προφανώς μέρος ενδιάμεσης χρηματοδότησης, προκειμένου να καλυφθεί

το τίμημα για τις "Γούρνες".



Παράλληλα, προσβλέπει σε εξεύρεση αγοραστή είτε για το Μινιόν είτε για τον Πύργο Πειραιά (εάν και για τα δύο, ακόμη καλύτερα) ώστε να μπορέσει να καλύψει το δάνειο και να χρηματοδοτήσει την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης (Καμπάς).



Ακριβώς επειδή πρόκειται για μέρος σπονδυλωτής συμφωνίας (για "Γούρνες" και για "Καμπά" ) θα προχωρήσει.

Ωστόσο, το ερώτημα είναι πότε θα βρει αγοραστή, τι θα γίνει στην περίπτωση που η κυβέρνηση πάει σε (πρόωρες ) εκλογές την άνοιξη του 2026 ( * ) αλλά και πως θα πωληθούν γραφειακοί χώροι που παραμένουν αναξιοποίητοι.



Πάντως η εισηγμένη έχει καταφέρει να μισθώσει μέρος του portfolio γραφείων (της Skyline Real Estate ** ) σε εταιρείες/φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα.



( * ) όλο και περισσότεροι διαχειριστές ξένων funds θέτουν το σχετικό ερώτημα. Τελευταία περίπτωση, σε χθεσινή επικοινωνία μας, με 2 θεσμικούς

(που εδρεύουν στο Λονδίνο)



( ** ) η Skyline Real Estate είναι κοινό σχήμα συμφερόντων Dimand/Ανδριόπουλος- LatsCo/Λάτση.