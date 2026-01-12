JP Morgan: Κατοχύρωση κερδών στα ελληνικά ομόλογα και προσεκτική στάση στην Ευρωζώνη

Η Ελλάδα παραμένει μια από τις κορυφαίες επιλογές της JP Morgan για στρατηγικές carry, ωστόσο η τράπεζα συστήνει κατοχύρωση κερδών στο άμεσο διάστημα. Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπέδωσαν έντονα έναντι των ισπανικών την τελευταία εβδομάδα, μεταβαίνοντας από «υπερβολικά φθηνά» σε «υπερβολικά ακριβά» επίπεδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η JP Morgan προτείνει το κλείσιμο της overweight (OW) θέσης στα 10ετή ελληνικά ομόλογα έναντι των ισπανικών, αξιοποιώντας τα κέρδη. Παράλληλα, η επικείμενη έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου μέσω κοινοπρακτικής διαδικασίας ενδέχεται να ασκήσει πιέσεις στην καμπύλη αποδόσεων. Η τράπεζα αναμένει καλύτερα επίπεδα εισόδου για επανατοποθέτηση σε overweight θέσεις στο μέλλον.

Ευρωζώνη και Bunds

Για την ευρύτερη αγορά της Ευρωζώνης, η JP Morgan εκτιμά ότι η απόδοση του 10ετούς γερμανικού ομολόγου θα κινηθεί στο 2,70%–2,90%, με προτίμηση σε overweight θέσεις στο ανώτερο μισό του εύρους. Διατηρεί overweight θέσεις στα spreads, αντισταθμίζοντας τον κίνδυνο μέσω underweight θέσεων σε Γαλλία και Ιταλία, ενώ βλέπει θετικό carry στη στρατηγική underweight Ιταλία έναντι EUR IG.

Η τράπεζα συστήνει επίσης αγορές κρατικών ομολόγων Ευρωζώνης κατά τις κοινοπρακτικές εκδόσεις (syndications), αξιοποιώντας τη συνήθη μεταγενέστερη ενίσχυση των τιμών. Στο βραχυπρόθεσμο σκέλος της καμπύλης, η στάση είναι ουδέτερη, με προβλεπόμενη κίνηση του 1Yx1Y €STR μεταξύ 2,0%–2,15%.

Στοιχεία EBA 2025

Τα νεότερα δεδομένα της άσκησης διαφάνειας της EBA για το 2025 δείχνουν ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης διακρατούν περίπου 60%–80% των χαρτοφυλακίων κρατικού χρέους σε ομόλογα χωρών της ζώνης ευρώ. Η κατανομή εγχώριου και λοιπού ευρωπαϊκού χρέους διαφέρει σημαντικά ανά χώρα, αναδεικνύοντας το ανομοιογενές home bias.

Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία: περίπου 75% σε χρέος Ευρωζώνης, με εγχώριο χρέος 40–55%.

Ιταλία: περίπου 80% σε χρέος Ευρωζώνης, με 50% σε ιταλικά ομόλογα.

Από το 2021, οι γαλλικές και ισπανικές τράπεζες διατηρούν σταθερή κατανομή μεταξύ εγχώριου και ξένου χρέους, ενώ οι γερμανικές και ιταλικές έχουν μειώσει την έκθεση στο εγχώριο χρέος, ενισχύοντας τις τοποθετήσεις σε ομόλογα άλλων χωρών της Ευρωζώνης.

Ισχυρές αγορές το 2025

Κατά το α’ εξάμηνο του 2025, οι τράπεζες της Ευρωζώνης ήταν καθαροί αγοραστές κρατικών ομολόγων, με ισχυρή συμμετοχή των γαλλικών τραπεζών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ζήτηση για EGBs. Η JP Morgan επισημαίνει ότι τα στοιχεία της EBA βασίζονται σε αγοραίες αξίες και μικρότερο δείγμα τραπεζών, συνεπώς απαιτείται προσεκτική ερμηνεία.