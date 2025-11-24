Revoil: Έπεσαν οι υπογραφές για Μαλτέζο - Στα 2,86 εκατ. ευρώ το τίμημα

Με την ενσωμάτωση της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον όμιλο REVOIL ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για τους δύο εμπλεκομένους

Υπεγράφη το ιδιωτικό συμφωνητικό για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 96,88% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε. με τη Revoil με το τίμημα να οριστικοποιείται στα 2,86 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά πραγματοποιήθηκε με τη συμβολή της εταιρείας Grant Thornton η οποία ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της πλευράς του πωλητή.

Με την ενσωμάτωση της ΜΑΛΤΕΖΟΣ στον όμιλο REVOIL ανοίγονται νέοι ορίζοντες και για τους δύο εμπλεκομένους, ο Όμιλος REVOIL διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιό του και εισέρχεται σε ένα κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ενώ η ΜΑΛΤΕΖΟΣ κάτω από την ομπρέλα του Ομίλου REVOIL θα μπορέσει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού εστιάζοντας στην ποιότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων της.

Ο άμεσος στρατηγικός στόχος για την ΜΑΛΤΕΖΟΣ είναι η ισχυρή ανάπτυξη του δικτύου πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ποια είναι η ΜΑΛΤΕΖΟΣ

Η εταιρεία «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1977 και εξειδικεύεται στην παραγωγή ηλιακών θερμοσιφώνων και ηλιακών συλλεκτών κατέχοντας μερίδιο στην Ελληνική αγορά κοντά στο 5% και ηγέτιδα θέση στους ηλιακούς θερμοσίφωνες Inox.

Με την εξαγορά αυτή η REVOIL εισέρχεται σε ένα νέο κλάδο με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στο εξωτερικό, κλάδος που είναι άμεσα σχετιζόμενος με την ενέργεια η οποία αποτελεί το core business της Εταιρείας.

Η «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Ε.» με βάση τα proforma στοιχεία της χρήσης 2024 παρουσιάζει κύκλο εργασιών 6,5 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,13 εκατ. και καθαρό δανεισμό 259 χιλ. ευρώ.