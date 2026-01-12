Η Ελλάδα ξεκινά τις ομολογιακές εκδόσεις του 2026 - Βγαίνει στις αγορές με 10ετές ομόλογο

Ο ΟΔΔΗΧ έδωσε εντολή στις BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe, JP Morgan και Morgan Stanley για την πρώτη ομολογιακή έκδοση της χρονιάς. Η έκδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αναμένεται στο άμεσο μέλλον, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Η Αθήνα στοχεύει να αντλήσει έως 8 δισ. ευρώ φέτος, έναντι περίπου 7,5 δισ. ευρώ πέρυσι. Οι δανειακές ανάγκες της χώρας για το 2026 υπολογίζονται στα 24,677 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο ποσό να καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τα ταμειακά διαθέσιμα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Morgan Stanley, οι εκδόσεις ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων θα αυξηθούν φέτος κατά 7%, φτάνοντας το 1,5 τρισ. ευρώ. Ο Ιανουάριος παραμένει παραδοσιακά ο μήνας με τις περισσότερες εκδόσεις, καθώς τα τελευταία τρία χρόνια οι χώρες της Ευρωζώνης δανείζονται κατά μέσο όρο το 13% των ετήσιων αναγκών τους μέσα στον πρώτο μήνα. Φέτος αναμένεται παρόμοια τάση.

Μέσω δημοπρασιών, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης αναμένεται να αντλήσουν 95-105 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, με όλες τις χώρες – εκτός Ολλανδίας και Γερμανίας – να προχωρούν και σε κοινοπρακτικές εκδόσεις.