Elinoil: Μετοχικές μεταβολές

Αίσθηση προκάλεσε στην χθεσινή συνεδρίαση η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στη μετοχή της Elinoil, ειδικότερα η προσυμφωνημένη

εντολή για 897.000 μετοχές στην τιμή των 3 ευρώ (συνολικής αξίας 2,69 εκατ. ευρώ).



Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές το συγκεκριμένο πακέτο αφορούσε σε πώληση συμμετοχής του Χάρη Κυνηγού με αγοραστές μέλη της οικογένειας Καρνέζη.



Ο μεν πρώτος είχε διατελέσει παλαιότερα στέλεχος της εταιρείας, η δε δεύτερη υπολογίζεται πως αύξησε το ποσοστό της στο 70% του μ.κ



Να περιμένουμε δημόσια πρόταση;