Elinoil: Μετοχικές μεταβολές

Να περιμένουμε δημόσια πρόταση;

Αίσθηση προκάλεσε στην χθεσινή συνεδρίαση η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στη μετοχή της Elinoil, ειδικότερα η προσυμφωνημένη
εντολή για 897.000 μετοχές στην τιμή των 3 ευρώ (συνολικής αξίας 2,69 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές το συγκεκριμένο πακέτο αφορούσε σε πώληση συμμετοχής του Χάρη Κυνηγού με αγοραστές μέλη της οικογένειας Καρνέζη.

Ο μεν πρώτος είχε διατελέσει παλαιότερα στέλεχος της εταιρείας, η δε δεύτερη υπολογίζεται πως αύξησε το ποσοστό της στο 70% του μ.κ

