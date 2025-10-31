Elinoil: Μετοχικές μεταβολές
Να περιμένουμε δημόσια πρόταση;
Αίσθηση προκάλεσε στην χθεσινή συνεδρίαση η αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στη μετοχή της Elinoil, ειδικότερα η προσυμφωνημένη
εντολή για 897.000 μετοχές στην τιμή των 3 ευρώ (συνολικής αξίας 2,69 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με χρηματιστηριακές πηγές το συγκεκριμένο πακέτο αφορούσε σε πώληση συμμετοχής του Χάρη Κυνηγού με αγοραστές μέλη της οικογένειας Καρνέζη.
Ο μεν πρώτος είχε διατελέσει παλαιότερα στέλεχος της εταιρείας, η δε δεύτερη υπολογίζεται πως αύξησε το ποσοστό της στο 70% του μ.κ
Να περιμένουμε δημόσια πρόταση;
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
AVAX: Contrarian μέσω αγοράς ιδίων μετοχών
Η διοίκηση Ιωάννου έχει ενεργοποιήσει πρόγραμμα αγοράς έως 5 εκατ. ιδίων μετοχών
ΟΛΘ: Διοικητικές εξελίξεις (και επιβεβαίωση fpress)
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου παραιτήθηκε και από την Επιτροπή Ελέγχου
ΔΕΗ: Η προσοχή στο Investor's Day του Λονδίνου
Στις 18 Νοεμβρίου η ανακοίνωση οικονομικών μεγεθών τρίτου 3μηνου/9μηνου
ΙΟΒΕ: Προειδοποιεί και ανησυχεί για τη μετά RRF "ημέρα".
Εύλογος ο προβληματισμός που εκφράζεται από τον γενικό διευθυντή του Ιδρύματος Νίκο Βέττα για την…
Κριστιάν Χατζημηνάς: Προτίμησε Euronext/Amsterdam και δικαιώθηκε
Η εταιρεία αποτιμάται στα 2 δισ.
Σκλαβενίτης: Κοντά στην είσοδο στην αγορά της Πολωνίας
Eχει μία από τις πέντε πιο ισχυρές οικονομίες στην Ευρώπη
Έρχονται ( ; ) αυξήσεις στα "νερά";.
Eχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια το ενεργειακό κόστος και έχει πιεστεί η κερδοφορία
Coca Cola HBC: Γιατί επενδύει 2,6 δισ. στην Αφρική, και ποιοι ακολουθούν
Θα καλύπτει πάνω από το 50% του πληθυσμού της ηπείρου.
Τι...μισοείπε ο Boujnah
Στην συνέντευξη και τις ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους που τέθηκαν προέκυψαν ενδιαφέρουσες πληροφορίες.
Holterman: Στα σκαριά και νέο "χτύπημα" στα ακίνητα
Το ερώτημα είναι πότε και πως θα κάνει την επόμενη κίνηση
Ο Αίσωπος που δεν λέει μύθους
Αναφέρθηκε σε δύο μέτρα και δύο σταθμ
Ψηφίζει υπέρ της συμφωνίας Euronext-EXAE, αλλά επιμένει στην ΕΝ.Α
O κ. Κοντόπουλος εμφανίζεται υπέρμαχος του "γάμου"
31/10/2025 00:02
AVAX: Contrarian μέσω αγοράς ιδίων μετοχών
31/10/2025 00:01
Elinoil: Μετοχικές μεταβολές
30/10/2025 18:15