Airbnb: Τα λάθη στις δηλώσεις που φέρνουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων με εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026 για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το έτος 2025.

Μέχρι τότε πρέπει να διορθωθούν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις προσωρινές δηλώσεις, καθώς διαφορετικά τα εισοδήματα ενδέχεται να φορολογηθούν στο 100%, ακόμη και αν δεν έχουν εισπραχθεί πλήρως. Τα οριστικά στοιχεία προσδιορίζουν το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο.

Οι διορθώσεις μπορούν να γίνουν χωρίς πρόστιμο και χωρίς αλλαγή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.), περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως ποσοστά εισοδήματος και λοιπούς δικαιούχους. Αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι, το εισόδημα πρέπει να επιμεριστεί αναλόγως.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, τα εισοδήματα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές 15% έως 45% ανάλογα με το ύψος τους.

Διασταυρώσεις και έλεγχοι

Η ΑΑΔΕ προχωρά σε ελέγχους χρησιμοποιώντας στοιχεία από διεθνείς πλατφόρμες όπως Airbnb, Booking και VRBO, τα οποία περιλαμβάνουν: όνομα, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, εισπράξεις, προμήθειες, φόρους, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης και συνολικές διανυκτερεύσεις.

Πρόστιμα

Μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής : 50% των ακαθάριστων εσόδων ανά έτος (ελάχιστο 5.000 €), με διπλασιασμό σε υποτροπή και τετραπλασιασμό σε επόμενες παραβάσεις.

Μη υποβολή ή ανακριβής δήλωση : Διπλάσιο του μισθώματος όπως εμφανίζεται στην πλατφόρμα.

Εκπρόθεσμη δήλωση: 100 € διοικητικό πρόστιμο.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον διαχειριστή, και αν δεν υπάρχει, στον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου.