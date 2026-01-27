Η Morgan Stanley στοιχηματίζει στην Ελλάδα - Ισχυρή ανάπτυξη και ευκαιρίες για μετοχές

Η ελληνική οικονομία δείχνει ότι μπαίνει σε μια νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η Morgan Stanley προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 2,1% για το 2026 και 2,2% για το 2027, δηλώνοντας παράλληλα overweight για τις ελληνικές μετοχές, με φόντο και την επικείμενη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε ανεπτυγμένη αγορά.

Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς κινείται από το καθεστώς αναδυόμενης αγοράς σε ανεπτυγμένη, και οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το σημαντικό ερώτημα είναι αν μπορεί να διατηρήσει τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η ισχυρή ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί, στηριζόμενη στην εγχώρια ζήτηση, με τις επενδύσεις να αποτελούν τον βασικό μοχλό, ενώ η κατανάλωση ενισχύεται από την αύξηση των μισθών.

Ωστόσο, η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει προκλήσεις, με κυριότερη τη χαμηλή παραγωγικότητα, λόγω της μεγάλης εξάρτησης από τον τομέα των υπηρεσιών, και ειδικά τον τουρισμό. Η τόνωση των επενδύσεων, η διαφοροποίηση της οικονομίας και η αύξηση της παραγωγικότητας θεωρούνται απαραίτητα βήματα για την ενίσχυση του δυνητικού ΑΕΠ.

Οι κίνδυνοι για την οικονομία εντείνονται μετά το 2027, με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ, αλλά τα διαθέσιμα κεφάλαια από αυτό και τα προγράμματα συνοχής αναμένεται να διατηρήσουν τα επίπεδα των επενδύσεων υψηλά, μειώνοντας την πιθανότητα ενός «επενδυτικού γκρεμού».

Το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου είναι συγκρίσιμη με χώρες της Ευρωζώνης, ενώ η οικονομία υπεραποδίδει κατά δύο φορές σε σχέση με την Ευρωζώνη και η κυβέρνηση εφαρμόζει μεταρρυθμίσεις, διατηρώντας παράλληλα ευρύ spread στο κόστος κεφαλαίου των ελληνικών μετοχών, στοιχείο που δημιουργεί περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης.

Η Ελλάδα εισέρχεται στα ραντάρ των επενδυτών από τις ανεπτυγμένες αγορές, ενώ η πρόσφατη αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου από τον FTSE θα τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο, με τον STOXX να εξετάζει πιθανή αναβάθμιση τον Απρίλιο και τον MSCI να ξεκινά επίσημη διαβούλευση για το ίδιο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, η Morgan Stanley προτείνει στους επενδυτές να αποκτήσουν έκθεση στην Ελλάδα μέσω του τραπεζικού τομέα.

Αντίθετα, για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, ο οίκος τηρεί ουδέτερη στάση, θεωρώντας ότι τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης του spread είναι περιορισμένα. Τα θεμελιώδη μεγέθη της χώρας βελτιώνονται, ενώ οι επενδυτές συνεχίζουν να βρίσκουν ελκυστικές ευκαιρίες carry στην αγορά ομολόγων.