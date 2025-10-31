AVAX: Contrarian μέσω αγοράς ιδίων μετοχών

Από τις μετοχές που εξαιρέθηκαν της χθεσινής διόρθωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Με εντολές αγοράς στο εύρος των 2,395-2,46 , τελική τιμή στα 2,41 ευρώ με άνοδο 0,42% και συναλλαγές 244 χιλ. μτχ.



Η διοίκηση Ιωάννου έχει ενεργοποιήσει πρόγραμμα αγοράς έως 5 εκατ. ιδίων μετοχών- σε υλοποίηση σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης της 15ης Ιουλίου.



Το πρόγραμμα προβλέπει την απόκτηση έως 5 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε τιμές μεταξύ 0,50 και 5 ευρώ ανά μετοχή, με διάρκεια έως τις 14 Ιουλίου 2027, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.



Πρόσφατα -στο πλαίσιο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 6μηνου- η διοίκηση προχώρησε σε πρόβλεψη για κύκλο εργασιών 800 εκατ. ευρώ και κερδών EBITDA ύψους 120 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2025.



Παράλληλα ο όμιλος είναι χορηγός της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που εγκαινιάστηκε χθες στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης με την έκθεση «Ανατροπή. Η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή» σε συνδιοργάνωση με το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.



Στα 357,4 εκατ. ευρώ η χρηματιστηριακή αξία (με "κλείσιμο" Πέμπτης 30/10).