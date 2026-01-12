AVAX: Στα 3,81 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Optima Bank - Τι μπορεί να «σπρώξει» τη μετοχή ψηλότερα

Οι προοπτικές της AVAX για τον κατασκευαστικό τομέα φαίνονται θετικέ

Η Optima Bank αναβάθμισε την τιμή στόχο της AVAX από 3,03 € σε 3,81 €, σηματοδοτώντας 21,3% περιθώριο ανόδου και επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά». Παρά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής κατά 80% σε έναν χρόνο, η AVAX συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους, με P/E 7,7x και EV/EBITDA 5,5x για το 2026.

Ισχυρή ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα

Η εταιρεία παρουσίασε εξαιρετικά αποτελέσματα το 9μηνο του 2025:

Πωλήσεις: 682 εκατ. € ( +64% σε σχέση με πέρυσι )

EBITDA: 94,5 εκατ. € ( +37% ), εκ των οποίων 74,4 εκατ. € από κατασκευαστικά έργα ( περιθώριο 11,3% )

Καθαρά κέρδη: 42,1 εκατ. €, επταπλάσια σε σχέση με πέρυσι

Η ισχυρή επίδοση οφείλεται στην επιτάχυνση των έργων υψηλού περιθωρίου, που αντιστάθμισε τη μειωμένη συνεισφορά από παραχωρήσεις όπως η Αττική Οδός. Το υπόλοιπο κατασκευαστικών έργων παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 2,5 δισ. €, ενώ το pipeline στην Ελλάδα φτάνει τα 11,4 δισ. €.

Θετικές προοπτικές για τον κλάδο

Οι αναλυτές της Optima Bank εκτιμούν ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα της AVAX θα συνεχίσει να δυναμώνει, στηριζόμενη σε:

Επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομής

Κίνητρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Καλύτερα περιθώρια κέρδους λόγω συγκέντρωσης του ανταγωνισμού

Ανάκαμψη της ζήτησης κατοικιών (Δείκτης Εμπιστοσύνης Κατασκευών 164,4 μονάδες το 2025)

Τι μπορεί να «σπρώξει» τη μετοχή ψηλότερα

Οι βασικοί παράγοντες ανόδου περιλαμβάνουν:

Κατάκτηση νέων μεγάλων έργων και παραχωρήσεων

Μείωση κόστους πρώτων υλών και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους

Αύξηση κυκλοφορίας στις υφιστάμενες παραχωρήσεις

Προκλήσεις και κίνδυνοι

Από την άλλη, οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν:

Καθυστερήσεις ή προβλήματα εκτέλεσης έργων

Καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο

Περιορισμένη γεωγραφική διαφοροποίηση (85% των έργων στην Ελλάδα)

Χαμηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κατασκευής

Αναβαθμισμένες εκτιμήσεις

Η Optima Bank προβλέπει σταθερή ανάπτυξη 2024-2028: πωλήσεις +8%, EBITDA +1%, καθαρά κέρδη +55%. Για το 2025, η εκτίμηση EBITDA ανεβαίνει στα 120 εκατ. € και τα καθαρά κέρδη στα 57 εκατ. €, ενώ το μέρισμα αναμένεται στα 0,12 € ανά μετοχή.

Η ισχυρή κερδοφορία αναμένεται να στηρίξει την απομόχλευση της εταιρείας και να προσφέρει ανταμοιβή στους μετόχους.