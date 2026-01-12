AVAX: Στα 3,81 ευρώ αυξάνει την τιμή στόχο η Optima Bank - Τι μπορεί να «σπρώξει» τη μετοχή ψηλότερα

Οι προοπτικές της AVAX για τον κατασκευαστικό τομέα φαίνονται θετικέ

Η Optima Bank αναβάθμισε την τιμή στόχο της AVAX από 3,03 € σε 3,81 €, σηματοδοτώντας 21,3% περιθώριο ανόδου και επιβεβαιώνοντας τη σύσταση «αγορά». Παρά την εντυπωσιακή άνοδο της μετοχής κατά 80% σε έναν χρόνο, η AVAX συνεχίζει να διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς ομίλους, με P/E 7,7x και EV/EBITDA 5,5x για το 2026.

Ισχυρή ανάπτυξη στον κατασκευαστικό τομέα

Η εταιρεία παρουσίασε εξαιρετικά αποτελέσματα το 9μηνο του 2025:

  • Πωλήσεις: 682 εκατ. € (+64% σε σχέση με πέρυσι)

  • EBITDA: 94,5 εκατ. € (+37%), εκ των οποίων 74,4 εκατ. € από κατασκευαστικά έργα (περιθώριο 11,3%)

  • Καθαρά κέρδη: 42,1 εκατ. €, επταπλάσια σε σχέση με πέρυσι

Η ισχυρή επίδοση οφείλεται στην επιτάχυνση των έργων υψηλού περιθωρίου, που αντιστάθμισε τη μειωμένη συνεισφορά από παραχωρήσεις όπως η Αττική Οδός. Το υπόλοιπο κατασκευαστικών έργων παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 2,5 δισ. €, ενώ το pipeline στην Ελλάδα φτάνει τα 11,4 δισ. €.

Θετικές προοπτικές για τον κλάδο

Οι αναλυτές της Optima Bank εκτιμούν ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα της AVAX θα συνεχίσει να δυναμώνει, στηριζόμενη σε:

  • Επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομής

  • Κίνητρα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

  • Καλύτερα περιθώρια κέρδους λόγω συγκέντρωσης του ανταγωνισμού

  • Ανάκαμψη της ζήτησης κατοικιών (Δείκτης Εμπιστοσύνης Κατασκευών 164,4 μονάδες το 2025)

Τι μπορεί να «σπρώξει» τη μετοχή ψηλότερα

Οι βασικοί παράγοντες ανόδου περιλαμβάνουν:

  • Κατάκτηση νέων μεγάλων έργων και παραχωρήσεων

  • Μείωση κόστους πρώτων υλών και μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους

  • Αύξηση κυκλοφορίας στις υφιστάμενες παραχωρήσεις

Προκλήσεις και κίνδυνοι

Από την άλλη, οι επενδυτές πρέπει να προσέξουν:

  • Καθυστερήσεις ή προβλήματα εκτέλεσης έργων

  • Καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο

  • Περιορισμένη γεωγραφική διαφοροποίηση (85% των έργων στην Ελλάδα)

  • Χαμηλότερα από τα αναμενόμενα περιθώρια κατασκευής

Αναβαθμισμένες εκτιμήσεις

Η Optima Bank προβλέπει σταθερή ανάπτυξη 2024-2028: πωλήσεις +8%, EBITDA +1%, καθαρά κέρδη +55%. Για το 2025, η εκτίμηση EBITDA ανεβαίνει στα 120 εκατ. € και τα καθαρά κέρδη στα 57 εκατ. €, ενώ το μέρισμα αναμένεται στα 0,12 € ανά μετοχή.

Η ισχυρή κερδοφορία αναμένεται να στηρίξει την απομόχλευση της εταιρείας και να προσφέρει ανταμοιβή στους μετόχους.

