ΑΑΔΕ: Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων

Η επικαιροποίηση των ΚΑΔ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α.1003/2026 και Α.1004/2026, δεν επηρεάζει την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς η υποβολή τους θα γίνει με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31.12.2025, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων με ημερομηνία λήξης του φορολογικού τους έτους μετά την 28/02/2026, τα οποία θεωρητικά ενδέχεται να επιλέξουν άλλον ΚΑΔ από αυτόν που θα τους έχει αποδοθεί αυτόματα (εκτιμώνται σε περίπου 600 με 700 ΑΦΜ), ο διαθέσιμος χρόνος των σχεδόν τριών μηνών (από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης στο πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου έως την 1/6/2026) προκειμένου τα εν λόγω νομικά πρόσωπα να προβούν στο σχετικό έλεγχο είναι επαρκής και δεν επηρεάζει την διαδικασία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Υπενθυμίζεται ότι με χθεσινή ανακοίνωσή του ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών ανέφερε ότι η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) συνιστά ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα της επιχείρησης και σημείωνε πως «ιδιαίτερη σημασία αποκτά όταν πραγματοποιείται εντός του μηνός Μαρτίου, χρονικά κοντά στην προετοιμασία και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων».

Επιπλέον, ανέφερε πως σε περιπτώσεις όπου προστίθενται ή τροποποιούνται ΚΑΔ, απαιτείται έλεγχος για το αν τα έσοδα και τα έξοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου αντιστοιχούν στους δηλωμένους κωδικούς, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο αναμορφώσεων ή διορθώσεων.

Ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών συμπερασματικά προσέθετε πως «η επικαιροποίηση των ΚΑΔ τον Μάρτιο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και απόλυτο συντονισμό με τον λογιστή, καθώς η κρίσιμη αυτή χρονική συγκυρία ενέχει αυξημένους φοροτεχνικούς κινδύνους για τις επερχόμενες δηλώσεις», καταλήγει η ανακοίνωση