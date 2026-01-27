ΣτΕ: Βάζει "στοπ" στην επέκταση του Domes White Coast στη Μήλο

Απόφαση για άμεση διακοπή των εργασιών επέκτασης στο υπό κατασκευή ξενοδοχειακό συγκρότημα White Coast στη Μήλο έλαβε το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάνοντας δεκτό σχετικό αίτημα του δήμου, της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) και πολιτών.

Με ανακοίνωσή του, το ανώτατο δικαστήριο διευκρινίζει ότι αναστέλλεται η ισχύς της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που είχε δοθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τον Αύγουστο του 2024, ενώ παράλληλα διατάσσεται η παύση κάθε οικοδομικής δραστηριότητας που βασίζεται στην επίμαχη άδεια – ακόμη και στην περίπτωση που αυτή έχει αναθεωρηθεί ή παραταθεί πέραν της αρχικής ημερομηνίας λήξης της. Την προσωρινή διαταγή υπέγραψε ο πρόεδρος του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, κ. Χρήστος Ντουχάνης.

Το White Coast είχε ξεκινήσει ως μονάδα δυναμικότητας 99 κλινών με οικοδομική άδεια που εκδόθηκε το 2019. Σήμερα, ένα κτίριο με 50 κλίνες λειτουργεί ήδη, ενώ είχαν προχωρήσει εργασίες για επιπλέον κτίρια και συνοδευτικές υποδομές. Η εικόνα άλλαξε με τις αναθεωρήσεις της οικοδομικής άδειας το 2021 και το 2024, οι οποίες άνοιξαν τον δρόμο για επέκταση σε γειτονικά οικόπεδα και για σημαντική αύξηση της δυναμικότητας. Το σχέδιο προέβλεπε την προσθήκη 75 νέων δωματίων και συνολικά 271 κλινών, γεγονός που κατέτασσε πλέον τη μονάδα στην κατηγορία των μεγάλων, πεντάστερων ξενοδοχείων και απαιτούσε νέα περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Σύμφωνα με την απόφαση του 2024 για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, το συγκρότημα θα αναπτυσσόταν σε έκταση σχεδόν 30 στρεμμάτων, με κατάργηση ενός παλαιότερα αδειοδοτημένου κτιρίου και την κατασκευή δέκα νέων. Μετά τις τροποποιήσεις, το ξενοδοχείο θα αριθμούσε 125 δωμάτια.

Οι ενέργειες του ΥΠΕΝ

Αναφορικά με πιθανές παραβάσεις της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, σε σχέση με την οικοδομική άδεια του υπό ανέγερση ξενοδοχείου στη θέση «Μύτακας» του Δήμου Μήλου, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με εντολή του Υπουργού Σταύρου Παπασταύρου και του Υφυπουργού Νίκου Ταγαρά, υπέβαλε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη παρανομία ως προς τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας.

Επίσης, απέστειλε έγγραφο προς τον Δήμο Μήλου:

Α. προκειμένου να ληφθεί κάθε αναγκαίο μέτρο για την διακοπή εκτέλεσης του συνόλου των οικοδομικών εργασιών, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18/89 (άρθρα 52 και 52Α). Αν υποβληθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ, η αρμόδια Αρχή, εν προκειμένω ο Δήμος Μήλου, μπορεί να διατάξει άμεσα την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης άδειας.

Β. μέχρι την πλήρη διερεύνηση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας από την ΕΑΔ και το Συμβούλιο της Επικρατείας, στο οποίο εκκρεμεί σχετική αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής, κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση παύση των εργασιών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν βλαπτικά για το φυσικό περιβάλλον του νησιού.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά επιπλέον στην ολοκλήρωση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου των Δυτικών Κυκλάδων, στο οποίο υπάγεται η Μήλος, και θα καθορίσει οριστικά τους όρους δόμησης στο νησί. Αύριο Τετάρτη, ο υπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μήλου κ. Μανώλη Μικέλη, προκειμένου να συζητηθούν κοινές δράσεις για την περαιτέρω περιβαλλοντική προστασία του νησιού.