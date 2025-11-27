H Ριβς "έριξε" την Intralot, που δεν πρόλαβε την αντίδραση των ξένων

Ισχυρές πιέσεις στην Intralot, με αφορμή την αναταραχή που προκλήθηκε στο City μετά από ανακοίνωση της Βρετανικής Υπηρεσίας Δημοσιονομικής Ευθύνης πως η Ρέϊτσελ Ριβς αναμένεται να αυξήσει τους φόρους επί των τυχερών παιχνιδιών στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Σύμφωνα με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ της χώρας, η υπ.Οικ υπολογίζει να εισπράξει 1,1 δισ. στερλίνες (1,45 δισ.) έως το 2029-2030.



Πρόκειται για ποσό, διπλάσιο απ' αυτό που είχε γίνει γνωστό στην διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό (που κατατέθηκε χθες) για αυτό και αιφνιδίασε την αγορά, με συνέπεια όλος ο κλάδος του gaming να βρεθεί στο στόχαστρο short traders.

Δεδομένης της σχέσης που έχει η Intralot με την Bally's το...παλιρροϊκό κύμα ρευστοποιήσεων στο Λονδίνο (σε μετοχές εταιρειών του κλάδου) έπληξε

και την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Συναλλαγές 33,6 εκατ. τμχ σε εύρος τιμών 1,124-0,88 με τελική τιμή στα 0,92 (-17,27%).



Το αρνητικό για τους μετόχους της Intralot ήταν πως η συνεδρίαση στο ΧΑ έληξε νωρίτερα από των ξένων, που μετά τις 17.30' μαζεύτηκε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών.



Μετά το αρχικό σοκ των ανακοινώσεων, οι περισσότερες μετοχές μεγάλων ομίλων του gaming επέστρεψαν στο «πράσινο», αφήνοντας πίσω το κύμα πωλήσεων.

Εταιρείες όπως Playtech, Flutter, Entain, Lottomatica και DraftKings κινήθηκαν ανοδικά, δείχνοντας ότι οι διεθνείς επενδυτές απορρόφησαν γρήγορα τη φορολογική είδηση και αξιολόγησαν πως μεγάλο μέρος των επιπτώσεων είναι ήδη προεξοφλημένο.



Συνεπώς, μένει να φανεί σήμερα εάν στην Intralot ενεργοποιηθούν αντίρροπα αγοραστές, ακολουθώντας το "γύρισμα" των ξένων ομίλων...