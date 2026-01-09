Grok: Μόνο οι επί πληρωμή χρήστες του Χ θα μπορούν να το χρησιμοποιούν για επεξεργασία εικόνων

Μόνο οι επί πληρωμή συνδρομητές του Χ θα μπορούν πλέον να δημιουργούν και να επεξεργάζονται εικόνες μέσω του chatbot Grok, όπως ενημέρωσε η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης xAI του Ίλον Μασκ μετά τις αντιδράσεις για τη χρήση του στη διάδοση fake σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών.

Οπως αναφέρουν οι «Financial Times», η εταιρεία ανακοίνωσε την κίνηση λίγες μέρες μετά την αποκάλυψη ότι το chatbot είχε χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία προκλητικών εικόνων ατόμων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Το Grok χρησιμοποιήθηκε για τη μαζική παραγωγή σεξουαλικών εικόνων (συχνά αποκαλούμενο ως «digital undressing»), επηρεάζοντας ακόμα και δημόσια πρόσωπα όπως η πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον. Αυτές οι αποκαλύψεις οδήγησαν τους βουλευτές στην Ε.Ε., τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να απειλήσουν την πλατφόρμα με πρόστιμα και απαγορεύσεις, εκτός αν λάβει μέτρα.

«Η δημιουργία και η επεξεργασία εικόνων περιορίζονται επί του παρόντος στους συνδρομητές που πληρώνουν» ανέφερε η Grok στο X. Η xAI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για περαιτέρω σχόλια.

Το Grok έχει σχεδιαστεί σκόπιμα ώστε να έχει λιγότερα περιοριστικά μέτρα για το περιεχόμενο σε σχέση με τους ανταγωνιστές του. Περιλαμβάνει επίσης μια λειτουργία που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προκλητικές εικόνες.