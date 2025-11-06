ΕΧΑΕ - Euronext: Παίρνουν προβάδισμα οι υπέρμαχοι του deal

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου λήγει η περίοδος για την Δημόσια Πρόταση του Euronext για την απόκτηση των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.



Τα δύο στρατόπεδα- υπέρ/ κατά- της αποδοχής της προσφοράς του Στεφάν Μπουζνά, ενισχύουν εκατέρωθεν τις θέσεις τους.



Πιο τελευταίες κινήσεις αυτές της Πειραιώς ΑΕΔΑΚ που αύξησε το ποσοστό της από το 2,74% στο 3,34% του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΧΑΕ- αγοράζοντας 335.000 μετοχές (αξίας 2,33 εκατ. ευρώ) και της Praude Asset Management με το fund να ενισχύει την συμμετοχή του στο 7,83% του μ.κ



Στο 3,52% υπολογίζεται το ποσοστό της JPMC, στο 3,76% της Morgan Stanley, στο 5,62% η Sandgrove Capital Management με 5,62% κ.ο.κ.



Χρηματιστηριακοί παράγοντες θεωρούν πως η πλευρά της Πειραιώς, όπως και οίκων όπως η JPMC, Morgan Stanley κ.α. θα συνταχθούν υπέρ της συμφωνίας.



Η σημαντική θέση τους στην αγορά ελληνικού χρέους (κρατικά ομόλογα) ως κύριων διαπραγματευτών (primary dealers) τους θέλει να κλίνουν στην αποδοχή της πρότασης του Γάλλου επικεφαλής του Euronext.



Ωστόσο, μένει να φανεί τι στάση θα τηρήσουν ισχυροί μέτοχοι μειοψηφίας όπως λ.χ. η Sandgrove και ακόμη 3-4 με σημαντικά ποσοστά.