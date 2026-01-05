Sani/Ikos Group: Αλλαγές στο management του ομίλου - Αποχωρεί από CEO ο Ανδρέας Ανδρεάδης

Την αποχώρησή του από τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της Sani/Ikos Group ανακοίνωσε ο Ανδρέας Ανδρεάδης, σηματοδοτώντας, όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτηση, το τέλος μιας διαδρομής άνω των τεσσάρων δεκαετιών στην κορυφή ενός από τους πιο επιτυχημένους ομίλους πολυτελούς φιλοξενίας στην Ευρώπη.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, τη θέση του CEO αναλαμβάνει ο Jean-Marc Bellaiche, ενώ ο κ. Ανδρεάδης μεταβαίνει στον ρόλο του Co-Founder & Managing Partner, αποχωρώντας από την καθημερινή διοίκηση.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του, η πορεία αυτή ξεκίνησε πριν από 40 χρόνια με τη δημιουργία του Sani Resort, μαζί με τον αδελφό του Σταύρο Ανδρεάδη, σε ένα εγχείρημα που τότε φάνταζε «σχεδόν αδύνατο» λόγω κλίμακας, τοποθεσίας και φιλοσοφίας. Το όραμα, ωστόσο, των ιδρυτών –με επικεφαλής τον πατέρα τους, τον αείμνηστο Αναστάσιο Ανδρεάδη– όχι μόνο υλοποιήθηκε, αλλά εξελίχθηκε σε έναν εμβληματικό πολυτελή οικογενειακό προορισμό, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία και τη διεθνή επιτυχία του brand Ikos.

Η καθοριστική καμπή ήρθε το 2015 με τη σύσταση της Sani/Ikos Group, με τη συμμετοχή του Σταύρου Ανδρεάδη και του Mathieu de Guillebon, καθώς και τη στήριξη ισχυρών διεθνών επενδυτών. Μέσα σε μία δεκαετία, ο όμιλος μετεξελίχθηκε από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση σε έναν διεθνή παίκτη πρώτης γραμμής στον κλάδο των luxury beach resorts, αυξάνοντας το μέγεθός του πάνω από επτά φορές και δημιουργώντας περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας.

Σήμερα, η Sani/Ikos Group αναγνωρίζεται ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος owner-operator στον κλάδο της, με 3.500 δωμάτια το 2025 και στόχο να προσεγγίσει τα 6.000 δωμάτια έως το 2029. Η επιτυχία αυτή, σύμφωνα με τον κ. Ανδρεάδη, βασίζεται στη σταθερή προσήλωση στην κορυφαία εμπειρία φιλοξενίας και στην υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών, τόσο στο Sani όσο και στο Ikos.

Ο νέος CEO, Jean-Marc Bellaiche, καλείται να συνεχίσει και να ενισχύσει το όραμα του ομίλου, εμβαθύνοντας τη διοικητική ομάδα και ξεκλειδώνοντας το επόμενο κύμα ανάπτυξης. Την ίδια στιγμή, τόσο ο Ανδρέας Ανδρεάδης όσο και ο Mathieu de Guillebon αναλαμβάνουν ρόλο Co-Founders και Managing Partners, με επίκεντρο τη στρατηγική ανάπτυξη, τη διαφύλαξη της εταιρικής κουλτούρας, του ελληνικού DNA και των αξιών του ομίλου.

«Η μετατροπή μιας τοπικής οικογενειακής επιχείρησης σε έναν παγκοσμίως αναγνωρισμένο, ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο με ελληνικές ρίζες αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για τη χώρα», σημειώνει ο κ. Ανδρεάδης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς την οικογένειά του, τους συνεργάτες και τις ομάδες που συνέβαλαν σε αυτήν τη διαδρομή. Με ισχυρά θεμέλια και αυξημένους πόρους, η Sani/Ikos Group δηλώνει έτοιμη να «ονειρευτεί ακόμη μεγαλύτερα», συνεχίζοντας να χτίζει τον πιο επιτυχημένο όμιλο πολυτελών παραθαλάσσιων θερέτρων διεθνώς, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.