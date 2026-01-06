Ηλεκτρικό ρεύμα: Μέση αύξηση 15,1% στις χρεώσεις από 1η Φεβρουαρίου 2026

Στα 411 εκατ. ευρώ «κλείδωσε» το επιτρεπόμενο έσοδο του ΑΔΜΗΕ για το 2025, ποσό που μεταφράζεται στις χρεώσεις που θα αρχίσουν να καταβάλλουν οι καταναλωτές από τον επόμενο μήνα για τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των αναγκαίων επενδύσεων.

Στο ύψος αυτό του εσόδου, καθώς και στις νέες χρεώσεις που τίθενται σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2026, κατέληξε η ΡΑΑΕΥ, όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε. Οι αυξήσεις μεταφράζονται, κατά μέσο όρο, σε επιβάρυνση 15,1% ανά κατηγορία καταναλωτών — βιομηχανίες, επιχειρήσεις μέσης τάσης και νοικοκυριά.

Σε ορισμένες κατηγορίες, όπως αυτή της Υψηλής Τάσης, οι αυξήσεις υπερβαίνουν το 30%. Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές του ΑΔΜΗΕ, το ποσοστό αυτό αφορά τη χρέωση ισχύος στις ώρες αιχμής, κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς πολλές ενεργοβόρες βιομηχανίες επιλέγουν να λειτουργούν εκτός ωρών υψηλής ζήτησης.

Οι νέες χρεώσεις ανά κατηγορία

Υψηλή Τάση : 4,391 €/MW από 3,353 €/MW (+30,9%)

Μέση Τάση : 4,592 €/MW από 3,476 €/MW (+32,1%)

Χαμηλή Τάση – τηλεμετρούμενοι : 5,482 €/MW από 4,066 €/MW (+34,8%)

Χαμηλή Τάση – μη τηλεμετρούμενοι (νοικοκυριά): 11,51 €/MW από 10 €/MW (+15,22%)

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών, η αύξηση των 1,52 ευρώ ανά MW μεταφράζεται σε επιβάρυνση περίπου 7 ευρώ ετησίως, για μια μέση κατανάλωση 4–4,5 μεγαβατωρών τον χρόνο.

Ανάκτηση εσόδου και επενδύσεις

Η απόφαση της ΡΑΑΕΥ ενεργοποιεί ουσιαστικά την ανάκτηση του εσόδου του ΑΔΜΗΕ, το οποίο έπρεπε να είχε εγκριθεί από τον περασμένο Αύγουστο και θεωρείται κρίσιμο για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών. Πρόκειται για έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, όπως οι δύο ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κρήτης (με την Πελοπόννησο και την Αττική), η αρχική διασύνδεση των Κυκλάδων (Σύρος – Πάρος – Νάξος – Μύκονος), καθώς και για έργα ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος.

Στην ίδια απόφαση, η Ρυθμιστική Αρχή αναγνωρίζει τον κίνδυνο σημαντικών υποανακτήσεων, λόγω της καθυστέρησης στην εφαρμογή του μηχανισμού ανάκτησης του εσόδου, επισημαίνοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κατάλληλους χειρισμούς, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για τη διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του Διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι έως τον Αύγουστο του 2025 είχαν ήδη ανακτηθεί 237,93 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 58% του συνολικού εσόδου για την προηγούμενη χρονιά, ενώ παρέμενε ακάλυπτο υπόλοιπο 173,2 εκατ. ευρώ, το οποίο έπρεπε να ανακτηθεί έως το τέλος του έτους.

Η επιχειρηματολογία της ΡΑΑΕΥ

Στο σκεπτικό της απόφασης, η ΡΑΑΕΥ επισημαίνει ότι λόγω της καθυστέρησης στην έγκριση του συνολικού εσόδου και των αυξημένων αναγκών του Διαχειριστή, ο ΑΔΜΗΕ είχε υποβάλει δύο εναλλακτικά σενάρια.

Το πρώτο προέβλεπε την πλήρη ανάκτηση του απαιτούμενου εσόδου για το 2025, με αναδρομική εφαρμογή από τις αρχές του έτους και μέση αύξηση 15,1% σε σχέση με τις χρεώσεις του 2024.

Το δεύτερο σενάριο αφορούσε την ανάκτηση μόνο του εναπομείναντος ποσού των 173 εκατ. ευρώ, με εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου έως το τέλος του 2025, γεγονός που θα οδηγούσε σε αυξήσεις κατά μέσο όρο 45,6% σε σχέση με τις περυσινές χρεώσεις.