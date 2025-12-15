Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Η MTS Greece θα λάβει ενισχυμένη αναγνώριση από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας

Ενισχυμένη θεσμική αναγνώριση από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) αποκτά το MTS Greece, ο εξειδικευμένος τόπος διαπραγμάτευσης Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΔΕ), που ανήκει στον Όμιλο Euronext.

Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται από ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για τους Βασικούς Διαπραγματευτές (Primary Dealers), με στόχο την αύξηση της δραστηριότητάς τους στην πλατφόρμα MTS Greece, σε συμπληρωματική βάση προς το κύριο σύστημα συναλλαγών ΗΔΑΤ.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι Primary Dealers θα έχουν πρόσθετα οφέλη για την ενίσχυση της παρουσίας τους στο MTS Greece, γεγονός που αναμένεται να ενδυναμώσει τη ρευστότητα, τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική βάθους αγοράς στα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Επόμενο βήμα μετά την ένταξη του ΧΑ στην Euronext

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext και σηματοδοτεί το επόμενο στάδιο στην ενσωμάτωση και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής χρηματοπιστωτικής υποδομής στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα κεφαλαιαγορών.

Η MTS αποτελεί την κορυφαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης τίτλων σταθερού εισοδήματος, προσφέροντας ρυθμιζόμενες, διαφανείς και αποδοτικές αγορές για κρατικά ομόλογα. Με παρουσία σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, η MTS υποστηρίζει συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών (interdealer trading), ενισχύοντας τη ρευστότητα μέσω προηγμένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκτέλεσης και υπηρεσιών δεδομένων.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε πιο στενά με τον ΟΔΔΗΧ και την MTS για να υποστηρίξουμε τη διαπραγμάτευση Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Αυτή η πρωτοβουλία καταδεικνύει περαιτέρω τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνένωση της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)».

Ο Δημήτρης Τσάκωνας, Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας (ΟΔΔΗΧ), επεσήμανε: «Η Euronext είναι ο διάδοχος του ΧΑ και ως μέρος του Ομίλου Euronext, η MTS Greece θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα και τη ηλεκτρονική ρευστότητα στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών».