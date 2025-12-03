EXAE: Αρχισαν οι αλλαγές - Εκτακτη γ.σ στις 22 Δεκεμβρίου

Σε τροχιά συγχώνευσης με τον όμιλο Euronext ευρίσκεται, πλέον η ΕΧΑΕ. Η απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του 70% συνδυαστικά με την σταδιακή περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής του, δείχνουν τον στόχο που έχει η διοίκηση Μπουζνά.

Το Euronext προτίθεται να ανεβάσει το ποσοστό του στο 90% προκειμένου να προχωρήσει σε squeeze out της ΕΧΑΕ - με έξοδο της από το ταμπλό.

Διαδικασία που, προσώρας έχει ένα βασικό εμπόδιο που ακούει στο όνομα Praude Asset Management, καθώς η επενδυτική εταιρεία (με έδρα στη Βαλέτα/Μάλτα) που έχει "χτίσει" μετοχική θέση 9,14% στο μ.κ της ΕΧΑΕ και δεν την έχει παραχωρήσει στον νέο βασικό μέτοχο.

Την υπόθεση χειρίζεται για λογαριασμό της εταιρείας ο δικηγόρος Massimo Malvestio γνωστός και από τις contrarian τακτικές που ακολουθεί σε ζητήματα επενδυτικού χαρακτήρα.



Μέσω του Μ.Μ το Praude Asset Management παραμένει μέτοχος της ΕΧΑΕ, θέση που -κατά πάσα βεβαιότητα- θα διατηρήσει μέχρι την ώρα που η διοίκηση του Euronext θα ενεργοποιήσει το squeeze out. Τότε, εκτιμάται πως το fund θα ενεργήσει με λογική "legal arbitrage" πρακτικά "εκβιάζοντας" για μεγαλύτερο τίμημα.



Παράλληλα, το Euronext προχωρά σε σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΧΑΕ για τις 22 Δεκεμβρίου.

Προωθεί την εκλογή πέντε νέων μελών -επιρροής του- Μanuela Bassi, Camile Beudin, Sebastien d’Herbes, Giorgio Modica, Emillie Rieupeyroux- καθώς και την επανεκλογή Πολυξένης Καζόλη, Γεώργιου Δουκίδη, Νικόλαου Κρεντερά και Γιάννου Κοντόπουλου.



Από πηγή που συμμετέχει στην όλη διαδικασία, διευκρινίζεται πως θα πρόκειται για νέο δ.σ που θα μείνει ως έχει μέχρι την λήξη της θητείας του Γιάννου Κοντόπουλου (καλοκαίρι 2026).

Τότε, ανάλογα με τις καταστάσεις θα ανανεωθεί ή όχι του νυν επικεφαλής της ΕΧΑΕ.



Θυμίζω πως αρχές του 2022, όταν "έτρεχε" η σχετική ονοματολογία για τον διάδοχο του Σωκράτη Λαζαρίδη, το όνομα του Γιάννου Κοντόπουλου (με πρότερη θητεία σε UBS, Merrill Lynch, e.t.c) του Ευθύμιου Κυριακόπουλου (Goldman Sachs, Aνώτατος Διευθυντής του risk στην Πειραιώς, κ.α.) και ένα τρίτο -ξένου παράγοντα- ήταν στην short list.

Το αναφέρω γιατί το ίδιο όνομα- του ξένου παράγοντα- "πήρε το αυτί μου" σε συζήτηση μεταξύ των μελών που προορίζει ο Μπουζνά για το δ.σ της ΕΧΑΕ.