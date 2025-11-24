Η mid caps ημερίδα της ΕΧΑΕ

Σήμερα Δευτέρα είναι το ATHEX Mid Cap Conference 2025 ( * ) που απευθύνεται σε εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης δίνοντας τη δυνατότητα για δια ζώσης συναντήσεις και ενισχύοντας την προβολή των εταιρειών προς το επενδυτικό κοινό.



Με την συμμετοχή των ΑΔΜΗΕ, Alter Ego Media, ΑΔΜΗΕ, ΑΕΜ, AustriaCard, AVAX, BriQ, Premia, Πλαστικά Κρήτης, Trade Estates, Profile, Trastor, Noval Property, Lavipharm, Fais, Ideal Holdings, Dimand, AVAX.



Aκολουθεί το Greek Investment Conference, που συνδιοργανώνεται από τη Morgan Stanley και την ΕΧΑΕ, το διήμερο 1-2 Δεκεμβρίου, στο Λονδίνο.



Πρόκειται για το τελευταίο road show, που διοργανώνεται από ελληνικής πλευράς ως ΕΧΑΕ- Αthens Stock Exchange καθώς "τρέχει" ήδη η διαδικασία για το Euronext Athens- που πρακτικά σημαίνει ότι οι επόμενοι κύκλοι παρουσίασης θα πρέπει να συν-αποφασίζονται από τον ευρωπαϊκό όμιλο.



Και επ' αυτών, απ' ότι μαθαίνω έχει ίδια -προσωπική- άποψη ο επικεφαλής του, Στεφάν Μπουζνά- ο οποίος φρόντισε δις να ξεκαθαρίσει πως το ΧΑ είναι από τα ακριβότερα στην Ευρώπη (με μη ανάλογο επενδυτικό/επιχειρηματικό αποτέλεσμα).



Θυμίζω ότι, από τις πρώτες ενέργειες της διοίκησης Κοντόπουλου -πέραν του να προτείνει/εγκρίνει/εισπράξει- τριψήφιες αμοιβές, μπόνους κ.λ.π ήταν να αναθέσει στην Morgan Stanley το παραδοσιακό (ετήσιο) road show που πραγματοποιούνταν στο Λονδίνο, από την προηγούμενη διοίκηση (σ.σ Σωκράτη Λαζαρίδη), προκαλώντας μάλιστα εύλογες αιτιάσεις από ελληνικές χρηματιστηριακές και παράγοντες της αγοράς.



( * ) στο ξενοδοχείο Royal Olympic.