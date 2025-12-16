Credia Bank: Deal Done I.

Οταν προ ημερών η Ελένη Βρεττού άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανακοινώσει μία ή δύο νέες συνεργασίες έως το τέλος του 2025 το μυαλό όλων μας πήγε στο πιο ώριμο- τότε- deal με την Pantelakis Securities.



Η διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank, ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στην διατύπωση των λόγων της στο 2ο Διεθνές Συνέδριο "Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο" πλην όμως μεταξύ μελών (και) του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Εργων το όνομα της συγκεκριμένης χρηματιστηριακής κυκλοφορούσε.



Ούτως ή άλλως κοινός τόπος στην "μικρή" αγορά μας, πως το νέο περιβάλλον όπως διαμορφώνεται, πλέον, μετά την εξαγορά της ΕΧΑΕ από το Euronext δημιουργεί ευκαιρίες μεταπώλησης στον κλάδο των χρηματιστηριακών. Ιδίως μετά από πέντε χρόνια αύξησης των χρηματιστηριακών τιμών και του ύψους συναλλαγών, που παίζει θετικό ρόλο στις αποτιμήσεις των ενδιαφερόμενων πωλητών.



"Μικρή" όπως είπαμε η αγορά μας, με αποτέλεσμα ρωτώντας τους κατάλληλους ανθρώπους μας να μάθουμε ότι στην χρηματιστηριακή είναι σε εξέλιξη οικονομικός-νομικός έλεγχος. Και μάλιστα σε προχωρημένο στάδιο.

Οπερ και απευθυνθήκαμε σε παλαιό παράγοντα του "κάγκελου" της Σοφοκλέους 10, ο οποίος μας έκανε την εξής αλληλουχία: ο εν λόγω ως παλαιός μας θύμισε την εποχή που η εταιρεία λειτουργούσε ως Midland Παντελάκης, στην συνέχεια ως HSBC Παντελάκης- υπό την ηγεσία του Νίκου Παντελάκη.



Χρηματιστηριακή boutique-γωνία, ότι πρέπει για τον σχεδιασμό Βρεττού για ενίσχυση των λειτουργικών εσόδων της Credia Bank, μας συνέχισε την ανάλυση του ο παράγων.

Ωσπου, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μάθαμε ότι ο ιδιοκτήτης της χρηματιστηριακής, ανακοίνωσε στους εργαζόμενους του ότι, deal done.

Υποθέτω πως κλείνει με την Credia Bank, συνεπώς να περιμένουμε ανακοινώσεις από την Ελένη Βρεττού τις αμέσως επόμενες λίγες συνεδριάσιμες που υπολείπονται για το New Year's Eve.



Ως άνθρωποι της αγοράς, στο fpress και μάλιστα old school θα λέγαμε ότι η συμφωνία- εάν και εφ' όσον- "κουμπώνει" άριστα.



Σε αναμονή λοιπόν...και από αρχές 2026 για το Deal II; Για να δούμε...