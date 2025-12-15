Μέσω ΤΗΕΟΝ στο defence ο Γιάννης Βαρδινογιάννης

Επενδύσεις ύψους 120 εκατ. ευρώ θα ανακοινώσει αύριο (Τρίτη) ο Κρίστιαν Χατζημηνάς.



Μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων θα καλυφθεί από ίδια και τραπεζική χρηματοδότηση, ενώ σημαντικό τμήμα θα εισφερθεί από τον Γιάννη Βαρδινογιάννη και την EOS Capital.



Η συμμετοχή του ισχυρού άνδρα του ομίλου Motor Oil αφορά σε ατομική/προσωπική συμμετοχή (δλδ δεν αφορά στον Ομιλο ΜΟΗ) κίνηση που από ανθρώπους του περιβάλλοντος του αποδίδονται στην προοπτική ενεργότερης συμμετοχής του στον ευρύτερα εννοούμενο αμυντικό κλάδο - τεχνολογία.



Από αυτή την άποψη δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανάλογων ενεργειών προς ανάλογη κατεύθυνση είτε με απ' ευθείας χρηματοδοτική συμμετοχή, είτε ακόμη και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.



Αυτό γιατί όπως επισημαίνουν οι ίδιοι πρόκειται για επενδύσεις σε μεγάλο φάσμα του χώρου της άμυνας, περιλαμβάνοντας αρκετούς διαφορετικούς υποκλάδους, αναφέρουν έγκυρες πηγές.

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες του ΕFA Group δραστηριοποιούνται ήδη, μεταξύ άλλων στους τομείς της Αεροδιαστημικής, της Ασφάλειας, της Αμυνας και των Βιομηχανικών Συνεργασιών.