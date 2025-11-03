ΔΕΗ: Σε νέα υψηλά η μετοχή, και εν όψει Λονδίνου

Με αυξημένες συναλλαγές (ξεπέρασαν τις 700 χιλ. τμχ) και με σταθερές εντολές αγοράς από τα 15,08 έως τα 15,78 ευρώ, καταγράφηκε νέα υψηλή τιμή 12ετίας, με αποτέλεσμα η αποτίμηση να διαμορφωθεί στα 5,820 δισ. ευρώ- ανεβαίνοντας κι άλλο στην σχετική κατάταξη -πλέον στην 9η θέση- πίσω από Metlen (6,381 δισ.), ΟΠΑΠ ( (6,39 δισ. ) και ΟΤΕ (6,611 δισ. ευρώ).



Ο τελευταίος ανοδικός κύκλος έχει ξεκινήσει από τα 14,06 ευρώ (Παρασκευή 17 Οκτωβρίου) με τις σημαντικές μεγάλες τοποθετήσεις να πραγματοποιούνται στο 2ήμερο 29-30/10 με 1,45 και 1,14 εκατ. μετοχές αντίστοιχα.



Σύμφωνα με χρηματιστές το κύριο μέρος τους θα πρέπει να αποδοθεί σε διαχειριστές ξένων funds που διακριτά λαμβάνουν σταθερά θέσεις σε διαδοχικά υψηλότερες τιμές.



Οι εντολές έγιναν επιθετικότερες μετά την έξοδο του ομίλου στις αγορές, με την διοίκηση Στάσση να επιτυγχάνει σειρά-ρεκόρ ως προς την έκδοση.



Ειδικότερα, στις 15/10 "βγαίνει" το ομόλογο, με τις πρώτες σκέψεις για τιμολόγηση μεταξύ 4,5% με 5% (mid-high 4%s) για 775 εκατ. ευρώ. Το "βιβλίο" ανοίγει την επομένη, με πρόδρομη τιμολόγηση στο 4,9% που στο "κλείσιμο" μειώθηκε στο 4,25% αποτέλεσμα της προσφοράς που ξεπέρασε τα 2,6 δισ. δλδ υπερκάλυψη κατά 3,4 φορές.

Σχεδόν το 60% από ξένους, με τα έσοδα να προορίζονται για την (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων και με λήξη το 2026 και (ii) την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.



Σταθερές εισροές κεφαλαίων που σύμφωνα με τον Alessandro di Vito θα μπορούσε να αποδοθούν και στο επικείμενο Investor's Day, στο Λονδίνο.



Για τον Senior Equity Analyst at Mediobanca, specializing in Utilities της ιταλικής τράπεζας, ο Ομιλος ΔΕΗ/PPC χαρακτηρίζεται ως μοναδική ιστορία ανάπτυξης στη Ν.Α. Ευρώπη και πρωταγωνιστής της ενεργειακής μετάβασης στην ευρύτερη περιοχή.



Η Mediobanca τοποθετεί τη ΔΕH στο επίκεντρο της νέας εποχής για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, επισημαίνοντας πως συνδυάζει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, ολοκληρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο και σαφές επενδυτικό αφήγημα.



Στις 29 Οκτωβρίου, το fpress αναφερόταν στην προσοχή των επενδυτών στην συγκεκριμένη παρουσίαση/παράλληλα με την ανακοίνωση μεγεθών τρίτου 3μηνου/9μηνου.