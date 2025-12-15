ΔΕΗ: Aύξησε στα 23,7 ευρώ την τιμή στόχο η Pantelakis – Βλέπει περιθώριο ανόδου 33%

«Η εστίαση μετατοπίζεται από τους κινδύνους στις ευκαιρίες», επισημαίνει η Pantelakis Securities σε νέο της report για τη ΔΕΗ, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 23,7 ευρώ από 17 ευρώ προηγουμένως. Η νέα αποτίμηση συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 33% από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ η χρηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση) για τη μετοχή.

Σύμφωνα με την Pantelakis, η ΔΕΗ επιτυγχάνει με συνέπεια τους επιχειρησιακούς της στόχους, με το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο να προσφέρει φυσική αντιστάθμιση κινδύνου. Η καθαρή θετική θέση στην προμήθεια λειτουργεί ως σταθερή βάση («anchor») για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ το περιφερειακό αποτύπωμα του ομίλου ενισχύει τη στρατηγική του ως regional play. Παράλληλα, όσο η ΔΕΗ καθίσταται πιο «πράσινη», εκτιμάται ότι θα οδηγηθεί σε περαιτέρω re-rating της μετοχής. Ειδική μνεία γίνεται και στο ενδεχόμενο ανάπτυξης data center, το οποίο –εφόσον υλοποιηθεί– μπορεί να προσδώσει πρόσθετη αξία.

Τα βασικά σημεία της ανάλυσης

Η Pantelakis τονίζει ότι η επίτευξη των στόχων κερδοφορίας και πράσινης μετάβασης, σε συνδυασμό με την καθετοποίηση και την περιφερειακή παρουσία, αποτελούν κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Εκτιμά ότι το EBITDA θα ανέλθει στα 2,9 δισ. ευρώ έως το 2028, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12% σε ορίζοντα τετραετίας, ενώ τουλάχιστον το 70% θα προέρχεται από δραστηριότητες χαμηλού beta, δηλαδή ΑΠΕ και δίκτυα.

Η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει σύσταση «buy» με τιμή-στόχο τα 23,7 ευρώ, υπογραμμίζοντας τη «δωρεάν προαιρετικότητα» (free optionality) που προσφέρει το ενδεχόμενο data center, χωρίς επένδυση σε servers. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ελκυστική, καθώς αποφεύγει τα συνήθη ρίσκα τέτοιων έργων.

Επίτευξη στόχων κερδοφορίας

Ακόμη και με ένα ήπιο κλείσιμο του 2025, η Pantelakis εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα υπερβεί το guidance για καθαρό EBITDA 2 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,4 δισ. ευρώ. Το κρίσιμο στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση, είναι ότι τα τελευταία πέντε χρόνια η εταιρεία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά της, επιτυγχάνοντας ισχυρές επιδόσεις ακόμη και σε περιβάλλον ακραίας μεταβλητότητας τιμών ενέργειας και ρυθμιστικής αβεβαιότητας.

Το καθετοποιημένο μοντέλο εξομαλύνει τη μεταβλητότητα, η καθαρή θέση «long» στην προμήθεια στηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ενώ το περιφερειακό αποτύπωμα κατά μήκος του ενεργειακού διαδρόμου Βαλκανίων – Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιουργεί συνέργειες και νέες ευκαιρίες.

Πράσινη μετάβαση και re-rating

Η ΔΕΗ συνεχίζει τον μετασχηματισμό της σε μια πιο «καθαρή», πιο κερδοφόρα και λιγότερο ευμετάβλητη εταιρεία κοινής ωφέλειας. Από τα 6,3 GW νέας ισχύος ΑΠΕ που προγραμματίζονται για την περίοδο 2026-2028, πάνω από το 60% βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή ή είναι ώριμο προς υλοποίηση, περιορίζοντας τους εκτελεστικούς κινδύνους.

Συνολικά, το EBITDA εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 2,9 δισ. ευρώ το 2028, με τις ΑΠΕ και τα δίκτυα να συνεισφέρουν περίπου το 70% του συνόλου. Η μετάβαση αυτή οδηγεί σε υψηλότερη, αλλά κυρίως χαμηλότερου beta βάση κερδών, γεγονός που –κατά την Pantelakis– θα στηρίξει περαιτέρω re-rating της μετοχής. Παράλληλα, με τη μόχλευση σε διαχειρίσιμα επίπεδα (≤3,5x καθαρό χρέος/EBITDA), η ΔΕΗ διαθέτει περιθώρια ενίσχυσης των μερισματικών αποδόσεων.

Αποτίμηση και data center

Η τιμή-στόχος των 23,7 ευρώ προκύπτει ως μέσος όρος της αποτίμησης βάσει πολλαπλασιαστών (€24,3, με discount 20% έναντι ομοειδών εταιρειών στους δείκτες P/E και EV/EBITDA 2026) και της αποτίμησης βάσει επιμέρους δραστηριοτήτων (SOTP) στα €23,1. Στο SOTP, οι ΑΠΕ αποτιμώνται με 11,4x EBITDA 2028, τα δίκτυα Ελλάδας–Ρουμανίας με 7,8x, ενώ υδροηλεκτρικά και προμήθεια αποτιμώνται συντηρητικά.

Σε ό,τι αφορά το πιθανό data center ισχύος 300 MW, η Pantelakis εκτιμά ότι, παρά το σημαντικό capex (~2 δισ. ευρώ), το έργο θα τύχει θετικής υποδοχής από την αγορά, καθώς δεν επιβαρύνεται από τους συνήθεις κινδύνους ενεργειακής επάρκειας και αναβαθμίσεων δικτύου.

Εκτιμήσεις έως το 2028

Η Pantelakis προβλέπει ότι το καθαρό EBITDA του ομίλου θα αυξηθεί από 1,81 δισ. ευρώ το 2024 σε 2,05 δισ. ευρώ το 2025 και σε 2,87 δισ. ευρώ το 2028. Οι ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, με συνεισφορά που αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί και να ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ, θα αποτελέσουν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης, μαζί με τα ρυθμιζόμενα δίκτυα.

Η πλήρης απολιγνιτοποίηση έως τα τέλη του 2026 αναμένεται να εξαλείψει τη σημερινή αρνητική επίδραση στην κερδοφορία, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του ομίλου. Παρότι η Pantelakis τοποθετείται ελαφρώς χαμηλότερα από τους μακροπρόθεσμους στόχους της διοίκησης, ενσωματώνοντας μικρές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη ΑΠΕ, διατηρεί σαφώς θετική στάση για τη μετοχή, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό αφήγημα της ΔΕΗ παραμένει ισχυρό.