Το ONE VISION από τη ΔΕΗ διαμορφώνει τη νέα εμπειρία πελάτη

Το 8ο Συνέδριο Εμπορίας της ΔΕΗ πραγματοποιήθηκε στο Metropolitan Expo στις 12 Δεκεμβρίου και επιβεβαίωσε ότι ο Όμιλος έχει εισέλθει πλέον σε μια νέα εποχή, όπου ενέργεια, τεχνολογία και υπηρεσίες συνθέτουν ένα ενιαίο μοντέλο εξυπηρέτησης.

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 1.200 εργαζομένων του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό και με τίτλο του συνεδρίου το ONE VISION η ΔΕΗ ανέδειξε πως ευθυγραμμίζει όλες τις ομάδες εμπορίας του Ομίλου και αποτελεί τον πυρήνα της νέας εμπειρίας πελάτη: απλή, γρήγορη, διαφανής και πραγματικά προσωποποιημένη.

Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερα δυναμική και ζωντανή ατμόσφαιρα, διαδραστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις που ανέδειξαν τον ρόλο κάθε ομάδας στην κοινή στρατηγική του Ομίλου. Με τη συμμετοχή στελεχών από όλες τις χώρες, το Συνέδριο Εμπορίας φιλοξένησε ανταλλαγή εμπειριών και παραδειγμάτων, ενώ οι παρουσιάσεις των ομάδων έδειξαν στην πράξη τι σημαίνει η αρχή του ONE VISION.

Ουσιαστικός πελατοκεντρικός μετασχηματισμός

Την τελευταία τριετία, η ΔΕΗ έχει υλοποιήσει μια σειρά από σημαντικές παρεμβάσεις που άλλαξαν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες την προσεγγίζουν. Από την αναβάθμιση των καταστημάτων και το νέο μοντέλο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης μέχρι την ενίσχυση των ψηφιακών καναλιών, την είσοδο στις ψηφιακές υπηρεσίες και την ανάπτυξη λύσεων τεχνολογίας, ο Όμιλος έχει μετασχηματιστεί σε έναν σύγχρονο Powertech παίκτη. Παράλληλα, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των θυγατρικών δημιούργησε κοινές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης, εξασφαλίζοντας σταθερό επίπεδο εξυπηρέτησης ανεξαρτήτως χώρας ή καναλιού.

Παράλληλα, νέα προϊόντα και υπηρεσίες όπως ο ψηφιακός λογαριασμός (myDigital Bill) με πλήρη ανάλυση χρεώσεων, το σταθερό προϊόν ενέργειας για τις οικογένειες myHome Plan με προνομιακές συνεργασίες και εκπτώσεις, το ElectricianPass, η υπηρεσία πιστοποίησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με την εγγύηση της ΔΕΗ, το λανσάρισμα του ΔΕΗ Fiber, της απόλυτης εμπειρίας οπτικών ινών στο σπίτι με γρήγορο και σταθερό internet, καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος Quiet Hour στα καταστήματα ΔΕΗ, που δημιούργησε ένα πιο φιλικό και ήρεμο περιβάλλον για νευροδιαφορετικά άτομα και τους συνοδούς τους, πρόσθεσαν αξία στη σχέση της εταιρείας με τους πελάτες της.

«ONE VISION» με νέα προϊόντα προς όφελος του πελάτη

Προς αυτή την κατεύθυνση, η συμβολή όλων των Διευθύνσεων του Ομίλου υπήρξε καθοριστική. Ο μετασχηματισμός στηρίζεται στη συνεργασία εμπορικών, τεχνολογικών, λειτουργικών, digital και customer-facing ομάδων, καθώς και στη συστηματική αξιοποίηση δεδομένων, αυτοματισμών και τεχνητής νοημοσύνης. Η συνεργασία αυτή επιτρέπει στη ΔΕΗ να σχεδιάζει και να υλοποιεί λύσεις που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, αλλά και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

Στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου βρέθηκε η καθιέρωση μιας ενιαίας εμπειρίας πελάτη, η οποία δεν περιορίζεται στην ενέργεια, αλλά ενώνει τεχνολογία, ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες σε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Στο φετινό Συνέδριο Εμπορίας της ΔΕΗ παρουσιάστηκαν τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα λανσαριστούν μέσα στην επόμενη χρονιά, με έμφαση στην ψηφιακοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, τη συνδεσιμότητα, τις νέες εφαρμογές και τις προσωποποιημένες λύσεις που δίνουν μεγαλύτερη ευκολία και περισσότερο έλεγχο στον πελάτη, τόσο στο σπίτι όσο και στην επιχείρηση του.

Σταθερή δέσμευση για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε επίσης τη δέσμευση της ΔΕΗ για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, πραγματοποιήθηκε πλήρης καταμέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος του συνεδρίου και η κατανάλωση ενέργειας θα αντισταθμιστεί μηδενίζοντας το ανθρακικό αποτύπωμα του συνεδρίου. Πρόκειται για μια δράση που αποτυπώνει το πώς η εταιρεία ενσωματώνει τη βιωσιμότητα σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της.

Το 8ο Συνέδριο Εμπορίας δεν αποτέλεσε απλώς παρουσίαση νέων εργαλείων και υπηρεσιών. Ανέδειξε έναν Όμιλο που προχωρά με κοινό όραμα, κοινή στρατηγική και φιλοδοξία: να προσφέρει στους πελάτες μια εμπειρία σύγχρονη, ανθρώπινη, εύχρηστη και πραγματικά αξιόπιστη σε κάθε τους ανάγκη.